Fågelinfluensan slår hårt: En katastrofvinter

Hittills har 15 utbrott konstaterats i anläggningar för tamfågel sedan i november, det senaste helt nyligen på en anläggning för värphöns i Östergötland.

Det är alldeles för tidigt att säga vad det kostat skattebetalarna, eftersom nya utbrott tillkommer, men enligt Håkan Henricson, chefsveterinär på Jordbruksverket, handlar det om flera hundra miljoner kronor.

Att Sveriges största äggproducent, CA Cedergren utanför Mönsterås i Småland, hör till de drabbade och tvingats avliva två miljoner hönor bidrar till rekordstora utgifter.

TT: Vad drar ni för slutsatser, hur kan branschen skydda sig bättre?

– Detta är en fråga som inte bara gäller Sverige, men inom Efsa (Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet), tittar man på det, för detta är en hantering som är olycklig och som alla upplever på samma sätt, säger Håkan Henricson.

Samma regelverk följs inom hela EU och det visar sig otillräckligt för att skydda mot smittspridning från vilda fåglar. I Frankrike räknar man till flera hundra utbrott, varav många på mindre anläggningar inom gåsleversektorn. Både i Tyskland och Nederländerna har stora kommersiella anläggningar drabbats hårt.

– Alla har rätt mycket fågelinfluensa, konstaterar Håkan Henricson.

– Säsongen 2020-2021 är något utöver det vanliga, det är inte någon av oss som har varit med om något liknande.

Problemet är att det är ett luftburet virus som kan spridas från vilda fåglar via ventilationen och den här säsongen bär många vilda fåglar på smittan. Håkan Henricson nämner vaccin som en möjlighet i framtiden, men något sådant finns inte att tillgå i dagsläget.

Hos Sveriges största äggproducent i Mönsterås ligger produktionen fortfarande nere efter utbrottet av fågelinfluensa i januari. När den kan dras igång igen, vågar vd Claes Cedergren inte spekulera i, det finns olika scenarier.

Att förändringar måste till för att förhindra nya utbrott i framtiden är solklart, anser han, men det är ännu inte klarlagt hur smittan tog sig in och därför vill han inte uttala sig om vilka åtgärder som kommer att vidtas.

Även Marie Lönnskog Hogstadius, verksamhetsledare hos Svenska Ägg, har svårt att peka på vad som ska göras för att stoppa spridningen.

– Det tror jag att många önskar att man hade svar på. Jag tror att man behöver ta sig en funderare, även om vi i Sverige är duktiga på smittskydd redan, säger hon.

Hon talar om en katastrofvinter och den här våren har hon fått frågan om hotande äggbrist till påsk många gånger.

– Jag tror inte att det kommer att bli någon katastrof i påsk, att det skulle bli tomma hyllor i butikerna. Vi kommer att ha ägg, det är exporten och industrin som får stryka på foten, säger hon.

De som är ute efter ägg från utomhusgående höns kan däremot bli besvikna, eftersom alla tamfåglar har hållits inomhus en lång period på grund av smittrisken. När hönorna hållits inne i fyra månader får de inte längre kallas utomhusgående.

– I princip kommer det att finnas ägg från frigående höns med utevistelse några veckor till, men sedan kommer det att märkas på hyllorna, säger Marie Lönnskog Hogstadius.

Cecilia Klintö/TT

Fakta: Fågelinfluensa

Fågelinfluensa kallas också aviär influensa och är en av de allvarligaste sjukdomarna hos fjäderfä.

I Sverige konstaterades den första gången 2006 hos två viggar. 2015 konstaterades döda svanar vara smittade.

Det första stora utbrottet i Sverige var 2016-2017, då både vilda fåglar och tamfåglar drabbades.

Även symptomfria fåglar kan smitta andra med fågelinfluensa. Den vanligaste smittvägen in i anläggningar för tamfågel är via träck från vilda fåglar, som fastnat på utrustning eller skor eller kommer in via ventilationen.

Smittan kan föras vidare mellan gårdar via fågelleveranser, fordon, redskap, foder, damm, fjädrar. Den kan också föras med luften korta sträckor.

Den som misstänker ett utbrott hos sina tamfåglar måste enligt lag tillkalla veterinär. I väntan på testsvar måste man vidta åtgärder för att hejda smittspridning. Om smitta konstateras ska djuren avlivas och anläggningen saneras enligt ett EU-gemensamt regelverk.

Källor: Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt