Fahlin blir hjälpryttare i Giro d'Italia – som avslutas sju dagar före tuffa VM-loppet: ”Skidåkarna hade nog inte gått med på ett sådant upplägg ...”

Först inga tävlingar på fem månader.

Sedan allt på en gång.

Cykelsporten är en i mängden av idrotter som påverkats enormt av coronapandemin, och som nu försöker ta ikapp förlorade tävlingar i en rasande fart.

För Emilia Fahlin och de flesta andra av världens toppcyklister innebär det med start på fredag nio stenhårda etapper i Giro d'Italia, som egentligen skulle ha avgjorts i månadsskiftet juni/juli, följt av säsongens viktigaste tävling – linjeloppet på VM – bara sju dagar efter målgång.

– Det är väldigt tajt, inte mycket att spela på. Skidåkarna hade nog inte gått med på ett sådant upplägg om de haft ambitioner, med ett etapplopp så nära inpå ett VM, säger Fahlin och syftar på att många längdskidåkare väljer att avstå Tour de ski vid nyår när det avgörs mästerskap i februari–mars.

– Det är bara att göra allt man kan i återhämtningssyfte och hoppas att det fungerar och att man får med sig en uppåtgående trend i stället för en som går rakt ned. Men det är inte mycket man hinner göra däremellan, man kan mest bara försöka återhämta sig och hoppas att kroppen svarar.

Fahlin gör sin 14:e säsong som proffs och har kört Girot sex gånger tidigare, alltid i hjälpryttarroller. Så också i år, då hon ska matcha fram danska lagkompisen Cecilie Uttrup Ludwig, som vann ungdomstävlingen i Girot 2017, var sexa i totalen 2018 och på pallen på två etapper 2019.

Årets Giro inleds med ett lagtempo på fredagen och följs därefter av åtta etapper som alla är relativt hårda med många småstigningar. Något som gör det extra lurigt för en cyklist i Fahlins roll, med huvuduppdraget att positionera Ludwig i klungan och hålla koll så att ”fel” cyklister inte kommer iväg i utbrytning.

– Jag tror det kommer bli mycket slitjobb för min del, för det är många tuffa banprofiler. Inga jättehöga berg i någon bergskedja, men varje etapp har väldigt många höjdmeter och det finns inga lätta dagar. På det sättet är det lite dålig balans i år. Som hjälpryttare vill man ha vissa dagar där man kan spara energi, där man gör sitt jobb tidigt och sen kör i mål med gruppetton, men de dagarna är svåra att hitta i år när det inte är varken spurtetapper eller bergsmålgångar. Så vi får diskutera vilka etapper som jag kan ta det lite lugnare på. Det går inte att säga att man inte ska bli trött, men man kan inte ligga över gränsen och vara nere i källaren varje dag när man inte går för totalen, säger Fahlin.

– För mig blir det som ett långt träningsläger. Jag ser det som en bra grej att vi ska köra för danskan i totalen. Jag fick inget etapplopp förra året, så det här blir en investering inför framtiden, något att ta sig igenom och få i kroppen.

De skadesymptom Fahlin dragits med senaste månaderna – smärta på högersidan av kroppen från ryggen ned i benet – har inte släppt helt, men är just nu under kontroll.

– Det går sakta men säkert åt rätt håll. Det känns inte helt klockrent, men när man tar i och kommer in i tävlingsmodet så känns det i varje fall okej, och det viktigaste är att det inte blir värre.

Trots bekymren har hon senaste veckorna varit elva på EM och tagit en sjundeplats på världstourtävlingen La Course.

Fahlin var tre fjärdeplatser på VM på meritlistan. Årets mästerskap skulle ha körts i Schweiz, men ställdes in i mitten av augusti. Först den 2 september, när lagen till Girot redan var uttagna, blev det klart att Italien tagit över arrangörskapet och att VM-tävlingarna kommer köras 24–27 september, damernas linjelopp den 26 september.

Tävlingen kommer köras över fem varv på en 29 kilometer lång slinga med start och mål på formel 1-banan Imola, för totalt 144 kilometer. Två tuffa stigningar väntar varje runda – båda nästan tre kilometer långa och med sektioner med 13–14 procents lutning – för totalt 550 höjdmeter per varv och 2 750 över hela tävlingen. Det är till och med fler höjdmeter än på VM i Österrike för två år sedan, som betecknades som något i hästväg. Den gången räknade Fahlin helt ut sig själv i förhandssnacket, men tog en sensationell fjärdeplats.

– Den här gången blir det en annan typ av tävling eftersom backarna är korta men branta i stället för långa alpklättringar. Det är bättre för mig att höjdmeterna är utspridda, men just att det är så brant gynnar de mindre klättrarna. Det känns lite i mastigaste laget för att jag ska kunna ha några riktigt stora ambitioner. Samtidigt ska man inte övertänka och räkan bort sig på förhand, man har sett att allt kan hända på en cykeltävling, som för två år sedan, säger Fahlin.

Efter VM väntar ett fortsatt ystert tävlingsschema. Eventuellt ett SM följt av en lång rad uppskjutna vårklassiker som Flandern runt och Amstel gold race och så, för första gången någonsin för damerna, superklassikern Paris–Roubaix den 25 oktober.

– Det kommer bli mastigt. Efter SM räknar jag med att köra alla de stora tävlingarna. Det blir svårt att planera att satsa specifikt på någon eftersom man inte kommer veta vilken dag kroppen svarar, men man får försöka utnyttja det när det händer. Det blir kul att få tävla och jag ser det som en investering inför nästa år, att få hårda race i benen inför vinterträningen.

Giro d'Italia 2020

Etapperna:

11 september: Lagtempo, 16,8 kilometer, start och mål i Grosseto.

12 september: 124,8 kilometer Civitella Paganico–Arcidosso.

13 september: 142,2 kilometer, Santa Fiora–Assisi.

14 september: 170,3 kilometer, Assisi–Tivoli.

15 september: 110,3 kilometer, Terracina–Terracina.

16 september: 97,5 kilometer, Torre del Greco–Nola.

17 september: 112,5 kilometer, Noa–Maddaloni.

18 september: 91,5 kilometer, Castelnuovo della Daunia–San Marco la Catola.

19 september: 109 kilometer, start och mål i Motta Montecorvino.

FDJ-Nouvelle Aquitaine-Futuroscopes laguppställning: Cecilie Uttrup Ludwig, Danmark, Emilia Fahlin, Sverige, Stine Borgli, Norge, Brodie Chapman, Australien, Lauren Kitchen, do, Évita Muzic, Frankrike.

Toppnamn till start: Marianne Vos, Nederländerna, Kirsten Wild, do, Annemiek van Vleuten, do, Anna van der Breggen, do, Ellen van Dijk, do, Lizzie Deignan, Storbritannien, Elisa Longo Borghini, Italien.