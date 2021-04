Fahlin hjälpte lagkompisarna till dubbla tio-placeringar i Flandern runt: ”Känt att jag hängt på tråden”

Emilia Fahlin, 32, har gått från klarhet till klarhet den här våren och imponerat under i princip varje tävling: Hon var elva trots usla förutsättningar i Nokere Koerse, nia i Trofeo Alfredo Binda och klarade förra söndagen SOK:s stenhårda OS-krav när hon tog hem en sjätteplats – med mersmak – i konkurrens med hela världseliten i Gent–Wevelgem.

Men i belgiska klassikern Flandern runt, vårsäsongens höjdpunkt, på söndagen fick Örebrocyklisten rikta in sig på att göra jobbet åt lagkompisarna.

– Jag hade rollen som road captain och skulle hjälpa Cecilie (Uttrup Ludwig), som var ledaren, och (Marta) Cavalli, som hade en fri roll. Jag tycker jag gjorde ett bra jobb och löste några huvudpunkter som fanns. Bland annat var det en klättring (Berg Ten Houte med 50 kilometer kvar) där det var viktigt att vi satt i front när man kom in på en liten väg inför klättringen, och där hjälpte jag fram dem, berättar Fahlin.

Fahlin gjorde jobbet och orkade gå med i tätgruppen fram till den drygt kilometerlånga backen Kanarieberg – med en snittlutning på nio procent – 45 kilometer före mål i det 153 kilometer långa loppet. Där tvingade hon släppa för att sedan aldrig komma tillbaka. Gruppen Fahlin hamnade i rullade i mål 5.22 bakom täten, och själv bokfördes hon som 63:a.

– Våren har varit intensiv, och jag har känt att jag börjar bli trött. Även om det inte varit så många tävlingsdagar så har det varit mycket extra jobb. Jag har flyttat, det har blivit många resdagar och tre PCR-tester i veckan som tagit kraft, säger Fahlin.

– Jag har känt i veckan att jag hängt på tråden, att det inte varit en jättebra kropp. Jag har också överraskat mig själv med hur bra jag varit alla helger hittills, så jag får acceptera att det inte var hundra i dag. Och trots att jag inte hade någon jättebra känsla gick jag ut och gjorde ett jobb som var uppskattat.

De största favoriterna låg samlade in i den sista stigningen, Paterberg, 14 kilometer före mål. Där satte trefaldiga världsmästaren Annemiek van Vleuten in en attack i det allra brantaste, kullerstensbeklädda, partiet och fick sex–sju sekunder. Den luckan lyckades hon förvalta hela vägen in i mål, hjälpt av att förföljarna inte riktigt lyckades organisera jakten.

I mål var nederländskan 26 sekunder före en sexmannagrupp där Lisa Brennauer vann uppgörelsen om andraplatsen. Fahlins båda lagkamrater Cavalli och Uttrup Ludwig lyckades båda gå med i den gruppen men drog kortaste strået i spurten och blev sexa respektive sjua.

– En jättestark laginsats att få med två där framme, det är verkligen glädjande inför kommande tävlingar. Men det var förstås inte jättekul att bli sexa och sjua när det var sju med där framme, och vi hade ett långt lagmöte efteråt där vi diskuterade vilka beslut som togs och hur strategin kunde varit annorlunda på slutet, säger Fahlin.

– Själv känner jag att jag någon gång skulle vilja komma tillbaka och vara 100 procent taggad för det här racet, för det är en så fin tävling. Men jag har haft lite för mycket fokus på annat den här våren, så uppladdningen var inte optimal den här gången.

Fahlin avslutar våren med tre tävlingar på en vecka med start den 14 april: Brabantse Pijl, Amstel gold race och La Flèche Wallonne.

– Jag kommer lägga mer fokus på återhämtning än träning den närmaste veckan för att komma in fräsch till Brabantse Pijl. Den här perioden är alltid känslig för mig, det har varit flera gånger jag blivit sjuk efter Gent–Wevelgem och fått kasta in handduken till Flandern runt, så det gäller att ta hand om kroppen nu.