Familjerna i Vedevåg väntar på utvisning - "jag drömmer hemska drömmar om vad som ska hända mina barn"

Det är torsdag. Det betyder veckoträff utanför kyrkan i Vedevåg. Medverkar i detta gör många av de asylsökande människorna som bor i Vedevåg.

– Vi har svenskundervisning för asylsökande varje torsdag tillsammans med studieförbundet Bilda. Och när corona kom så flyttade vi helt enkelt ut vår språkundervisning utomhus istället, berättar kursledaren Kerstin Larnesjö.

– Vi håller avstånden, vi tränar svenska och vi umgås.

Under lektionen berättar människorna om sina livsöden. Berättelser som förstås är såväl privata som individuella men som ändå på många sätt påminner om varandra.

Det handlar om uppbrott och flykt, om drömmar och hoppfullhet, om rädslor och uppgivenhet, om kärlek och trygghet och om att vilja hitta en plats där man kan kan arbeta för sin försörjning och där barnen får gå i skolan och får växa upp i trygghet.

Fatemehs familj kom till Sverige under den stora flyktingvågen 2015. Hon och hennes man har fyra barn. Hon växte upp i Iran men har ett medborgarskap i Afghanistan.

– Livet är svårt för många människor, även för mig, säger hon.

– När jag sover på natten drömmer jag hemska drömmar om vad som ska hända mina barn. Vi kan inte skickas till Afghanistan. Det är inte säkert där. Jag önskar att mina barn bara fick vara barn och gå i skolan och få leka. Men i Afghanistan är jag rädd att de kan bli dödade.

Omar Seyfaddin är från Irak. Hans hustru är från Turkiet. Paret har tre barn tillsammans. Samtliga i familjen har ett utvisningsbeslut på sig.

– Vi ska utvisas till olika länder jag och min fru. Och vad ska ske med våra barn? Ska de till Turkiet eller till Irak?

Paret gifte sig i Turkiet men kan inte få fram giltiga papper på att de är vidga.

– Jag tänker på det här hela tiden, alla timmar på dygnet. Och jag känner stress hela tiden, säger Omar.

En efter en berättar människorna här om sina liv. Hela tiden finns det oro, rädslor och sorg närvarande. Men mitt i alltihopa finns det också plats för ett leende, ett uppmuntrande ord och en vänskaplig gest.

Just nu verkställs i princip inga utvisningsbeslut på grund av reseförbud och stängda gränser i corona-pandemins spår. I Afghanistan bedöms dessutom säkerheten som mycket dålig.

Livet i Sverige för familjerna i Vedevåg är svårt och ovisst. Förutom oron inför framtiden så lever de under väntetiden på verkställandet av utvisningsbeslut på mycket små ekonomiska marginaler. Under väntetiden får de dessutom inte arbeta eller studera på SFI.

– En tvåbarnsfamilj får 41 kronor per person och dag. För fyra personer blir det under 5000 kronor per månad som ska räcka till mat, kläder med mera vilket blir en svår ekvation. Till exempel har ingen av dessa familjer möjlighet att låta barnen vara med på fritidsaktiviteter som kostar pengar, berättar Kerstin.

– Många tvingas dessutom promenera från Vedevåg till Lindesberg för att handla mat till så lågt pris som möjligt då de måste hushålla hårt med de pengar de har.

– Vi är därför flera volontärer som tiggt ihop kläder, leksaker, cyklar och annat till familjerna och har du som bor i Vedevåg med omnejd något att skänka så är det bara att kontakta mig, säger Kerstin.

– Och jag vill även passa på att hälsa alla Vedevågsbor välkomna till vår svenskaklass här på torsdagar klockan 15. Vi tränar svenska, vi bjuder på fika och på medmänsklighet och goda skratt.