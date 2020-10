”Fan ta er om vi blir sjuka!”

Fredag 23 oktober gjorde vi en promenad nere vid Rynningeviken. Utgick från Naturens hus och gick via Rävgången mot Venastugan. Under promenaden mötte vi flertalet fågelskådare som letade efter snösparvar, lappsparvar och en jorduggla som setts vid Kungstenarna i Rynningeviken. De fågelskådare som vi mötte pratade vi med på behörigt covidavstånd eftersom vi är 70 plussare snart även 80 plussare. Inne i Venastugan var det helt tomt så vi satte oss längst in i huset och tog vårt medhavda fika och äggmacka. Tio minuter senare kom det ytterligare tre fågelskådare som skulle fika och de tog bordet vid dörren så avståndet till dom var godtagbart. Fem minuter senare stormade en hel skolklass in i huset med trettiotalet elever och lärare. Det tog någon minut innan vi hann packa samman våra kikare, kameror, kaffetermos och ryggsäck så att vi snabbt kunde komma ut ur huset. Hur kunde ni lärare låta klassen gå in i huset då vi fanns där? vi hade kunnat få gå ut innan ni stormade in. Vi hade så gärna gjort det snabbt så att unga ben får sitta!

Dagligen påminns vi om att hålla avstånd och vara försiktiga, vi sköter vår handling online och har mycket sparsamma kontakter med vår barn och barnbarn och då alltid utomhus.

Nu må fan ta er om vi råkar bli sjuka i covid-19! Visa respekt för era medmänniskor!

”Göran o Anneli”

Örebro