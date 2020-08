Får högsta betyg efter succén: ”Mest spektakulära debuten sedan Thomsen räddade Indianernas elitseriekontrakt”

Pontus Aspgren, 11+1 poäng på fem heat

Betyg: 5.

Kommentar: Efter maximala 15 poäng i hemmadebuten förra veckan inledde Aspgren med ny heatseger mot Lejonen – men sedan lärde Robert Lambert honom hur det känns att inte vinna som indianförare på Sannahed. Den nyblivne Europamästaren tog hem alla tre inbördes mötena, men i övrigt var Aspgren fläckfri. Extra imponerande förstås hur han borstade av sig kraschen i första heatets första sväng – där han blev nedkörd av Adrian Gala – och gick ut och vann omstarten.

Ludvig Lindgren, 7+1 poäng på fem heat

Betyg: 4.

Kommentar: Lagkaptenen har haft en riktigt tuff start på säsongen. Räknar man in torsdagens insats har Lindgren fortfarande bara varit etta eller tvåa vid fyra tillfällen på 20 heat, men den här gången bidrog han ändå i högsta grad till segern genom att besegra bortaförare i samtliga fem heat – och fyra av dem slutade med poängövervikt för Indianerna. Avslutade dessutom kvällen med säsongens andra heatseger som gav 4–2 i första nomineringsheatet och säkrade minst oavgjort i matchen.

Joel Andersson, fem poäng på fem heat

Betyg: 3.

Kommentar: Var oerhört besviken på sig själv efter matchen och slog sönder den blombukett han fick för segern mot staketet. Plockade ändå några skalper under kvällen i Linus Eklöf, Mathias Thörnblom och Adrian Gala, vilket räcker för godkänt. Tveksamt utesluten i kamp om ledningen med Eklöf – som kraschade – i fjärde heatet, där det kunde ha blivit fler poäng. Men Joel själv har högre ambitioner, vilket givetvis är positivt.

Jonatan Grahn, 7+2 poäng på fem heat

Betyg: 5.

Kommentar: Det är inget snack om saken – Grahn går från klarhet till klarhet och utvecklas för varje match. Följde upp karriärens första heatseger, i Målilla i tisdags, men sin första på hemmabana direkt i första heatet – före betydligt mer rutinerade förarna Linus Eklöf, Joel Andersson och Mathias Thörnblom. Fortsatte med poäng i samtliga heat, besegrade de han förväntades och nöp Thörnblom ännu en gång. Jonatan är första halvan av grundseriens stora utropstecken i Indianerna, tillsammans med Jonas Jeppesen.

Jonas Jeppesen, 14 poäng på fem heat

Betyg: 6.

Kommentar: Den mest spektakulära debuten på Sannahed sedan Anders Thomsen klev in och räddade Indianernas elitseriekontrakt i sista omgången 2017. Faktum är att Jeppesen till och med överglänste sin landsmans prestation, rent poängmässigt – och körmässigt påminner de två danskarna väldigt mycket om varandra. Inte särskilt startsnabba – men oj, vilka omkörningskanoner! Kvar på näthinnan sitter tredje heatet där Jeppesen jagade ned nyblivne Europamästaren Robert Lambert – och jag tror att han hade gjort det igen i avslutningen om inte segern hade stått på spel och 3–3-läget i heatet hade räckte för Indianerna.

Christoffer Selvin, tre poäng på fem heat

Betyg: 2.

Kommentar: Hasselforskillen får det verkligen inte att lossna. Efter att ha blivit borttoppad i Avesta och petad ur truppen till tisdagens match i Dackarna fick han nu chansen igen, men av den startkanon som under vårens träningar såg ut att vara på väg mot sitt stora genombrott syns nu inte mycket. Inledde kvällen med att besegra ”sina gubbar” William Björling och Casper Henriksson, men kunde inte hålla den sistnämnde bakom sig i 13:e heatet vilket släppte in Lejonen i matchen igen. Selvin letar desperat efter rätt inställningar, men kanske är det lugnet och självförtroendet han mest av allt saknar just nu.

Ludvig Selvin, körde inte

Kommentar: Fanns för första gången med i en matchtrupp i elitserien, men matchen var för jämn för att det skulle bli läge att låta 16-åringen få köra sitt första heat. Får vänta på debuten.

Peter Johansson, 47 poäng på 15 heat

Betyg: 5.

Kommentar: Komponerade laget perfekt trots sena återbudet från Max Fricke, och fick ut mer av fler förare än tidigare under säsongen. Smart att köra nye omkörningskungen Jonas Jeppesen på den svåraste positionen i stället för att lockas att åter matcha honom med Pontus Aspgren efter deras briljanta samspel i Målilla i tisdags. På det sättet kunde de två bidra med 25 av 47 poäng. Fingertoppskänsla att välja Ludvig Lindgren i första nomineringsheatet, mot förmodat lättare motstånd, i stället för en redan frustrerad Joel Andersson. Det säkrade i princip segern.

Betygsskala

6: Utmärkt

5: Mycket bra

4: Bra

3: Godkänd

2: Inte godkänd

1: Dålig