Får vi en ordentligt genomförd utvärdering i Lindesberg?

Man har från regionledningen sagt att man ska utvärdera nattstängningen av kirurg-akuten Lindesbergs lasarett efter 6 mån.

Då nöjer vi oss inte med påståendet att det ”har gått bra”, och så kör man vidare.

I utvärderingen måste man ta in många aspekter, gärna ta in en extern part och låta det kosta lite. Dessutom bör man ju redan nu lägga fast hur utvärderingen ska gå till och till exempel samla in utgångsdata.

En besparing för sjukvården kan mycket väl medföra minst lika stora negativa ekonomiska effekter för andra delar av samhället. Näringslivsutveckling, arbetstillfällen, befolkningsutveckling, bostadsmarknad. Inte så lätt att sätta siffor på detta, men man måste i alla fall försöka! För naturligtvis har det betydelse på sikt!

Ordföranden i regionala tillväxtnämnden, Irén Lejegren (s), gick ut i ett pressmeddelande 9/9 2020 och tyckte det var bra att man gjorde en fördjupad analys av följderna av en flytt av restauranghögskolan i Grythyttan till Örebro ”där alla tänkbara parametrar tas med i beräkningen”.

Samma sak gäller ju begränsningar i akutsjukvården på ett länsdelslasarett!

Även om man från regionen försäkrar att resten av akutsjukvården ska behållas, har vi som bor här i norra länsdelen svårt att tro på det.

Sen undrar man hur det går i den ”fight” som de socialdemokratiska topparna här i Lindeberg skulle ta för att lasarettet skall förbli ett fullvärdigt akutsjukhus. ”Vi kommer alltid att ta fighten!” skriver John Omoomian och Irja Gustavsson i massmedia i slutet av oktober 2019, efter! att beslutet tagits i Hälso- och sjukvårdsnämnden 25/9 2019.

Men vi ser inget konkret resultat av ”fighten”! Partikamraterna Svahn och Sundin kör på och tänker tydligen genomdriva detta oavsett protesterna här i Lindesberg. Även om man från regionen försäkrar att resten av akutsjukvården ska behållas, har vi som bor här i norra länsdelen svårt att tro på det. Möjligen fram till valet – men sen, när man byggt klart på USÖ? Kommer det då ytterligare en ny definition av akutsjukhus?

Från miljöpartiets sida har vi haft frågan uppe med våra region-representanter och verkligen påtalat vikten av en grundligt genomförd utvärdering.

Regionen består inte bara av Örebro. Vi har ju f.ö. blivit av med ett antal administrativa tjänster på lasaretten i Karlskoga och Lindesberg utan någon kompensation.

Sven Eriksson

Annika Hickisch

Inger Griberg

Miljöpartiet de gröna i Lindesberg