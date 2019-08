Fares Fares med bland de populäraste sommarvärdarna: ”Starka berättelserna berör”

"Sommar i P1" är slut för den här gången. Terrorexperten Magnus Ranstorps program blev det mest lyssnade i sändning medan överläkaren och författaren Anders Hansens avsnitt från den 25 juni toppar poddlyssningen med 2 miljoner lyssningar, nytt rekord.

Poddlyssningen har ökat med 40 procent jämfört med förra året, men direktlyssningen ligger kvar på samma nivå. Omkring 42 procent av den svenska befolkningen lyssnade på "Sommar i P1" vilket innebär 3,4 miljoner personer, enligt Kantar-Sifos radioundersökning.

– Vi tycker om att höra färgstarka personer berätta om sina intressanta liv. De personliga, starka berättelserna berör och kunskap sprids, säger Bibi Rödöö.

Hon förklarar årets framgångar med att programmen har hållit en genomgående hög kvalitet vilket har fått lyssnare att tipsa varandra.

– Det har varit intressanta värdar och de har levererat så att jag själv glömt tid och rum när jag lyssnat, säger Bibi Rödöö.

Enligt henne har sommarens program fått oerhört många kommentarer från lyssnare. Carina Bergfeldt fick omkring 4 000 mejl. Dessutom har majoriteten av lyssnarresponsen varit positiv. Däremot har Bibi Rödöö märkt av en annan utveckling i svenska medier.

– Det som förskräcker mig nu är att jag märker att det har smugit sig in en råare ton i vissa recensioner och krönikor. Mot "Sommar" i allmänhet och mot specifika sommarvärdar.

Hon vill inte nämna några specifika exempel för att inte rikta sig mot någon sommarvärd, men berättar att flera av dem blivit genuint ledsna över nedsättande formuleringar om deras liv och person. Vilket gör att hon känner sig manad att gå i svaromål.

– Jag har funderat mycket på vad den råa tonen beror på och farorna med den. Risken är att sommarvärdarna sluter sig och inte längre våga kliva upp på den stora scenen som "Sommar" utgör i dag.

Fakta: Mest lyssnade programmen

Sändning (FM och digitalt):

1. Magnus Ranstorp, statsvetare, terrorexpert

2. John Lundvik, sångare, låtskrivare

3. Björn Runge, regissör, författare

4. Leif Östling, före detta vd

5. Björn Frantzén, kock, krögare

Poddlyssning:

1. Anders Hansen, överläkare i psykiatri, författare

2. Stina Wollter, konstnär, författare, programledare

3. Isabella Löwengrip, entreprenör, influerare

4. Fares Fares, skådespelare

5. Carina Bergfeldt, journalist, författare

Flest reaktioner i sociala medier (Facebook och Instagram):

1. Stina Wollter, konstnär, författare, programledare

2. Anders Hansen, överläkare i psykiatri, författare

3. Carina Bergfeldt, journalist, författare

4. Fares Fares, skådespelare

5. Marie Nilsson Lind, textförfattare, artist, kompositör

Mest spelade låtar:

"Run the world (girls)", Beyoncé (3)

"Feeling good", Nina Simone (3)

"Welcome to the jungle", Guns N' Roses (3)

Mest spelade artister:

Nina Simone (9)

The Beatles (8)

Queen och David Bowie (7)

Abba och Beyoncé (6)

Jill Johnson (15), samtliga live i det egna programmet.

Källa: Sveriges Radio, Kantar-Sifo, Crowdtangle

Jon Lindhe/TT