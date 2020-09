Fares Fares spelar huvudroll i explosiv thriller: ”Världens bästa skådespelare”

Efter succén med "The Nile Hilton incident", som bland annat belönades med fem Guldbaggar, återvänder Tarik Saleh till Egypten. Hans nya film ska utspela sig på ett religiöst universitet i Kairo där en ung pojke från Nildeltat blir en bricka i ett storpolitiskt spel.

– Min pappa har alltid påmint mig om hur farfar och farmor var de första i vår släkt som fick chansen att utbilda sig. De tog sig från Nildeltat till en stad och började leva ett modernt liv, säger Saleh och fortsätter:

– Jag vill ta chansen att berätta om hur utbildning kan vara på liv och död. Det har aldrig varit så aktuellt att prata om det som nu, efter fyra år med en amerikansk president som föraktar kunskap.

”Boy from heaven” beskrivs som en internationell storfilm där Kairo ska byggas upp i Turkiet, berättar producenten Kristina Åberg. Inspelningen drar förhoppningsvis i gång i mitten av december. I huvudrollen syns Fares Fares, som också spelade huvudrollen i "The Nile Hilton incident".

– Fares är min bästa kompis och det är ju alltid skönt att jobba med kompisar. Han är också världens bästa skådespelare och även med i den amerikanska film jag jobbar med. Han är en otrolig kraft, säger Tarik Saleh.

De nya detaljerna om filmatiseringen, som först presenterades i Cannes förra året, avslöjades via länk på Film i Västs presskonferens om filmhösten. Där berättade även produktionschefen Peter Possne att han under sina 36 år i branschen aldrig upplevt ett värre år än 2020 men gladdes ändå över att Sverige, som ett av mycket få länder, lyckats hålla produktionen i gång under coronapandemin.

– Västra Götaland är det mest produktionsintensiva området i världen, säger Possne.

Coronaeffekten märks även av för produktioner som storfilmerna "Utvandrarna" av Erik Poppe, Hannes Holms "Sagan om Karl-Bertil Jonssons julafton" och miniserien om Haijby-affären i regi av Lisa James Larsson. De var initialt planerade att spelas in utomlands men har nu "plockats hem" igen.

Miranda Sigander/TT