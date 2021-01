Fares rasar mot nya tv-spelet: ”Vem fattar det här?”

Den svenske spelskaparen, som är känd för sin frispråkighet skräder inte orden i en intervju med IGN om sitt kommande spel "It takes two".

– Det är ett jävla förvirrande namn. Vad i helvete är det som händer med Microsoft? De håller på att tappa det. Som Series S, X, Mex, Next. Vem fattar det här? Kom igen. Galenskap. Kalla den Microsoft Box bara. Det är en fullständig jävla röra. Tro mig, till och med de själva är förvirrade på sina kontor, säger han.

Microsoft lanserade sin Xbox 2001 och har sedan följt upp med Xbox 360, Xbox One, mellanmodellerna Xbox One X och Xbox One S och nu senast Xbox Series S och X.