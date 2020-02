Fattigsafari i en värld som har vänt vänstern ryggen

Begreppet ”The Glasgow Effect” myntades i en vetenskaplig studie av varför skotska miljonstaden Glasgow har Storbritanniens värsta hälsostatistik. För tidig död är 30 procent vanligare i Glasgow än i jämförbara städer som Liverpool och Manchester. Medellivslängden för män är sju år kortare än det nationella genomsnittet, för kvinnor fyra år. I en särskilt utsatt stadsdel är förväntad livslängd för män så låg som 54 år.

Rapparen och debattören Darren McGarvey växte upp i just en nedgången del av Glasgow i en familj där kaos, våld och alkohol var ständigt närvarande. Han fastnade själv i livsstilen och genomlevde kaotiska drogfyllda år mellan 20 och 30, men lyckades sedan få ordning på sitt liv — via musik, kärlek och, minsann, bibliotek. ”Att gå in på ett bibliotek är ofta det första steget en människa tar ut ur social exkludering, arbetslöshet och fattigdom.”

Fattigsafari är en gedigen djupdykning i fattigdomen och dess följder i en sliten storstad. Det är närgånget saftigt med många exempel på prekära förhållanden, men bjuder också på mer teoretiska, akademiserande beskrivningar av hur fattigdom uppstår, består och föröder.

Det handlar om områden som ”genomsyras av övertygelsen att ingenting kommer att förändras, att de med makt eller auktoritet bara handlar i egenintresse och inte går att lita på”.

Vikten av det egna ansvaret har blivit högerns monopol, beklagar McGarvey.

McGarveys målgrupp är de som ingår i vad han kallar ”fattigdomsindustrin”, som ”domineras av en vänstersinnnad, liberal medelklass”. ”Eftersom de ser sig själva som den goda sidan har det aldrig slagit dem att människorna de avser hjälpa i stället ser dem som lycksökare, karriärister och charlataner.”

Han vill i sin ”safari” föra in dessa välmenande ”bleeding hearts” i de utsattas verklighet och minska ”klyftan mellan dem som vill lösa problemet och dem som utsätts för det”.

Inte minst vill han förklara ”varför folk vänder vänstern ryggen”: OK, kritisera gärna det ekonomiska systemet, men hetare är raden av banala problem som nedskräpad närmiljö och individuella beteenden som tröstätande, missbruk och våldsamheter.

”I hela mitt liv har jag fått höra att det var systemets fel att min familj hade problem och att det var min familjs fel att jag hade problem ... mitt eget liv vände till det bättre när jag slutade anklaga andra människor för det som inte fungerade i det.”

Vikten av det egna ansvaret har blivit högerns monopol, beklagar McGarvey. ”Det är uppenbarligen ännu ett ämne som är tabu inom vänstern”.

Fattigsafari liknar i mycket boken "Hillbilly" av amerikanen J D Vance som gavs ut på svenska 2017. Vance växte upp i USA:s ”rostbälte” i en miljö präglad av våld, fattigdom och missbruk. I ett bakgårdsamerika utan tillit till det etablerade samhället.

”White trash” föredrog Donald Trump och hans populism framför Hillary Clintons elitliberalism. Det har likheter med Glasgows prekariats flykt från Labour.

Och nog ser vi gott om paralleller på kontinenten, i Norden, i Sverige.

