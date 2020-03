Favoriten chanslös när Empire Grim satte fart: ”Har tränat lite tuffare med honom och det gav resultat” ► Allt från söndagens Örebrotrav

Rubrikerna

Tummen upp: Lidaz Katzner tog karriärens första seger och på vilket vis han gjorde det. Trots relativt högt tempo i ledningen på den krävande banan vann hästen på 1.17,6 auto över medeldistans. Detta var en mycket bra årsdebut och tussarna behövdes aldrig ryckas.

Kusk i fokus: Emma Tångring vann sitt första lopp för vagn när hon via en rapp spurt satte dit Excess Quick som tränas av Klaus Kern. Emma gjorde segergest kort innan mållinjen, det gjorde hon även i montéloppet där hon vann lätt med hemmahästen Free To Party som trivs i disciplinen. Emma red/körde två lopp denna dag och vann bägge, söndagen den 8 mars 2020 lär hon komma ihåg länge …

Lira nästa gång: Estelle Brodda var det positiva rapporter på inför årsdebuten, hästen travade i tredjespår hela sista varvet men fick ge sig kort innan mål av Floyd Fortuna som skuggat henne hela loppet. Stoet travade 1.17 sista varvet och detta var första loppet sedan november, femåringen lär få ett fint 2020 hon vann V75 trots galopp ifjol.

Brukar leverera när det är breddtrav: Andreas Andersson brukar vinna lopp när det körs breddlopp i Örebro. Dagens första lopp gick till värmlänningen som resolut körde elvaårige Sir Armani tidigt till spets. Det blev loppavgörande, gamlingen vann knappt före bra avslutade Roll The Dice som i grunden är en bättre häst, detta var en kuskseger av Andreas. Andreas vann även från ledningen med Lidaz Katzner i eftermiddagens sista lopp som farsan (Micke J) tränar.

Moralisk: Drive Launcher felade kort efter start, fick sedan dödens en position hemmahästen inte trivs i där blir han för vass och spiller kraft. Nioåringen gjorde ett topplopp som knappt slagen tvåa, barfota runt om och bike gav verkligen effekt och det är märkligt att vissa inom travsporten inte bryr sig om sko och vagninfon när man ser sådana här förbättrade insatser. 1.14,8 sista varvet travade hästen på den mycket krävande banan.

Rejäl långsida: Jimmi Ehlers körde en rejäl långsida med Empire Grim, favoriten och ledande High On Life var chanslös att svara. Även om det blev stumma ben sista biten höll sjuåringen undan, han travade 1.16,9 sista varvet. Banan var krävande och det gick fort på långsidan, valacken lär vinna fler lopp inom kort.

Värt att notera: Douglas Wieselgren vann karriärens första seger då han satte dit Lady Star Bo som svarade bra på det norska huvudlaget och skällde i V5-inledningen.

Citatet: ”Vi har tränat lite tuffare med honom och det gav resultat i dag” (Jimmi Ehlers efter segern med Empire Grim som är en läcker individ att vila ögonen på).

Siffrorna

V5-fakta

Rätt rad: 6-9-4-13-5.

4 rätt: 11 339 kronor.

Omsättning: 267 334 kronor.

Antal system: 6 439.

V4-fakta

Rätt rad: 7-14-13-11.

4 rätt: 2 454 kronor.

Omsättning: 444 352 kronor.

Antal system: 9 500.

V3-fakta

Rätt rad: 4-13-5.

Utdelning: 334 kronor (utdelning på två rätt).

Resultaten

Lopp 1: 1) 7.Sir Armani (Andreas Andersson), 18,9 (3,83) 2) 3.Roll the Dice, 18,9 (3,33) 3) 8.Malte All Over, 18,6 (14,51) 4) 1.Grott Maja, 19,9 (21,42) 5) 9.C.C.Boy, 18,7 (16,49) 6) 6.Kalas d'Inverne, 19,7 (3,97) 7) 10.Canappealformore, 19,1 (7,93) 8) 4.Bullsängs MånaLisa, 19,9 (25,11) Opl: 2.Velocista G.G., (43,51). Odds: 3,83. Plats: 1,38-1,57-3,42. Tvilling (3/7): 6,33. Trio (7-3-8): 123,41. Strukna: 5.

Lopp 2: 1) 14.Empire Grim (Jimmi Ehlers), 18,3 (7,23) 2) 3.Delicious Design, 18,4 (6,56) 3) 7.High on Life, 18,6 (3,41) 4) 12.Agnes Lixarve, 18,7 (89,25) 5) 8.Diamanti, 18,9 (50,83) 6) 10.Super Hörsta, 19,1 (33,26) 7) 6.Music's Classic, 19,2 (58,98) 8) 2.Fangiodor, 19,2 (7,31) Opl: 9.Olivia All Over, (38,40) 15.Pearl of the Star, (7,99) 13.Myworsthangover, (106,42). Odds: 7,23. Plats: 2,17-2,15-1,71. Tvilling (3/14): 23,08. Trio (14-3-7): 216,21. Strukna: 5.

Lopp 3: 1) 13.Free to Party (Emma Tångring), 17,6 (4,84) 2) 10.Real Doc, 19,1 (20,76) 3) 9.Deepak Am, 19,2 (3,13) 4) 7.Kasper Roc, 19,4 (25,49) 5) 6.Xanthis Amber, 19,5 (12,85) 6) 15.Tsar de Houelle, 18,2 (15,61) 7) 1.Spiggen, 20,9 (64,81) 8) 14.Carlos Milo, 19,4 (69,90) Opl: 12.Lunatic Face, (33,69) 4.O'nicko d'Hilly, (94,72) 2.Jula Massive, (108,34) 8.Superman Tour, (105,96) 5.Chaktar de Vandel, (45,70). Odds: 4,84. Plats: 1,92-5,26-1,61. Tvilling (10/13): 60,08. Trio (13-10-9): 725,15. Strukna: -.

Lopp 4: 1) 11.Excess Quick (Emma Tångring), 18,8 (13,94) 2) 12.Irish Cream Zon, 18,4 (4,99) 3) 10.Disney, 19,2 (22,15) 4) 5.Jessie Jovalley, 19,3 (2,43) 5) 8.Heartbomber, 19,4 (9,10) 6) 1.Emelie Sisu, 21,1 (6,93) 7) 13.Global Resistance, 20,0 (82,40) 8) 3.Frozen Elsa, 21,0 (21,93) Opl: 4.C.C.Dobilas, (46,14) 6.H.M.'s Racingfilip, (58,44) 9.Hall of Fame Zon, (28,00) 2.Prince Ember, (35,39). Odds: 13,94. Plats: 3,30-1,81-5,10. Tvilling (11/12): 33,16. Trio (11-12-10): 623,11. Strukna: 7.

Lopp 5: 1) 9.Lady Marta (Helena Liberg-Carlson), 19,9 (20,27) 2) 5.Callie Vingboons, 20,0 (6,91) 3) 10.Cazzie Star, 20,1 (43,74) 4) 1.Niras Bellatrix, 20,5 (19,63) 5) 11.Fokker S.S., 20,6 (15,90) 6) 7.WhenLoveTakesOver, 20,8 (5,00) 7) 15.Brad Frontline, 20,8 (9,58) 8) 8.Penny Jovalley, 22,4 (39,19) Opl: 14.Scarlett Lie Star, (48,64) 13.Moons Engla, (41,73) 4.Ferrari Vingboons, (5,07) 12.Beat the Clock, (72,63). Odds: 20,27. Plats: 5,14-2,48-7,90. Tvilling (5/9): 76,56. Trio (9-5-10): 3734,44. Strukna: -.

Lopp 6: 1) 6.Lady Star Bo (Douglas Wieselgren), 19,7 (33,09) 2) 12.Undazzled Eyes, 19,1 (4,06) 3) 9.Day Composite, 19,1 (15,07) 4) 3.Grace Classic, 20,1 (31,20) 5) 2.Sachmet Carjan, 20,1 (32,75) 6) 5.Keinstein Viking, 20,2 (30,67) 7) 8.Västerbo Eve, 19,6 (44,76) 8) 4.Unique Olivia, 20,4 (33,63) Opl: 7.Marjons Ivory, (5,21). Odds: 33,09. Plats: 5,82-1,62-3,08. Tvilling (6/12): 50,52. Trio (6-12-9): 1571,43. Strukna: 10.

Lopp 7: 1) 9.Classic Joy (Conny Midutzki), 19,5 (35,88) 2) 5.Karen Victory, 19,6 (62,17) 3) 8.B.B.S.Lezzy, 19,6 (4,75) 4) 1.Running Coktail, 20,5 (5,61) 5) 6.Auchentoshan Boe, 19,7 (23,85) 6) 14.The Lady L.B., 19,8 (16,06) 7) 3.Johanna Hall, 20,7 (13,60) 8) 4.Swift Diva, 20,8 (69,00) Opl: 11.Edemma, (5,13) 15.Lady Micha, (43,58) 2.Suppressing Fire, (26,59) 13.SoBe Star, (62,23) 12.Tove Vingboons, (27,26) 7.Isa Sting, (6,38) 10.Maja Bus, (11,44). Odds: 38,50. Plats: 5,31-14,71-2,13. Tvilling (5/9): 374,57. Trio (9-5-8): 7998,58. Strukna: -.

Lopp 8: 1) 4.Xanthis Amazing (Peter Strömberg), 16,4 (7,76) 2) 3.Drive Launcher, 16,4 (2,68) 3) 5.Super Photo Bood, 16,4 (12,88) 4) 9.Donatella Center, 16,5 (3,09) 5) 7.Orne As, 16,5 (9,90) 6) 1.Cikoria Frazer, 16,7 (12,34) 7) 8.Screen Height, 16,8 (19,74) 8) 6.Break Dancer, 16,9 (22,95). Odds: 7,76. Plats: 1,85-1,33-2,71. Tvilling (3/4): 11,14. Trio (4-3-5): 219,96. Strukna: 2.

Lopp 9: 1) 13.Floyd Fortuna (Fredrik Berg), 17,4 (3,81) 2) 14.Estelle Brodda, 17,4 (4,47) 3) 4.M.T.Magic Dream, 17,5 (5,89) 4) 15.Steely Knight, 18,1 (118,21) 5) 5.Dancing Vilma, 18,3 (5,58) 6) 10.Flying Bolt, 18,4 (52,53) 7) 7.Enjoy My Doll, 18,4 (39,61) 8) 8.Elegant Frost, 19,0 (10,37) Opl: 11.Athletic Division, (33,66) 6.Julle, (50,53) 9.Jasmine Coger, (28,30) 3.Ridgehead Mikko, (25,15). Odds: 3,81. Plats: 1,85-2,09-2,17. Tvilling (13/14): 8,12. Trio (13-14-4): 64,65. Strukna: 12.

Lopp 10: 1) 5.Lidaz Katzner (Andreas Andersson), 17,6 (7,46) 2) 11.Teetotal, 18,5 (43,18) 3) 6.Combonumberfive, 18,7 (6,46) 4) 14.Steve Bull, 18,7 (18,43) 5) 12.Quite Gold, 19,2 (61,44) 6) 1.Espri Launcher, 19,5 (6,34) 7) 13.Cooper Sisu, 19,6 (46,23) 8) 3.Rock the Knight, 19,7 (17,51) Opl: 7.Econic, (97,90) 9.Älvan, (72,31) 8.Bäckdalens Star, (26,30) 15.Kaggens Kitty, (61,20) 10.Over the Hills, (2,25) 2.Philip S.F., (126,49). Odds: 7,46. Plats: 2,19-7,66-2,29. Tvilling (5/11): 100,56. Trio (5-11-6): 1053,02. Strukna: -.