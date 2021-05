Fem heta derbyfrågor: Han avgör • ”Het men inte kokande” • Njuter av hetsen

1. Hur het är den här matchen?

Jonas Brännmyr: Alltså, normalt hade det varit en tolva på en tiogradig skala. Men förbudet mot publik gör att det just nu känns precis lika grått som vilken annan match med åtta åskådare som helst. Det känns sorgligt att en sån här kanonmatch ska slarvas bort i dessa tider i stället för att flyttas till efter EM-uppehållet.

Fredrik Carlsson: Jag skulle säga att matchen är het utan att vara kokande. Det är det första länsderbyt i allsvenskan på nästan ett kvartsekel och lagen ligger på samma poäng. Det gör det både viktigt och hett. Men för att nå kokgrader så hade det krävts publik på Stora Valla.

Billy Hammer: Det är klart att det hade varit mycket häftigare med ett fullsatt och kokande Stora Valla. Men så ser inte världen ut just nu och det är bara att acceptera. Utifrån de förutsättningar som råder här och nu så är det ju ändå årets match hittills för båda lagen. Att derbyn mellan lagen har varit så sällsynta på senare år höjer ju också temperaturen.

2. Hur värderar du ÖSK:s form efter jättevändningen mot Häcken?

Jonas Brännmyr: Näst flest insläppta mål i allsvenskan så här långt säger mer än näst minst gjorda – defensiven kan bli ett säsongslångt orosmoln. Bobby Allain gör alltför många misstag, Michael Almebäck har blivit ett år äldre och Albin Granlund saknas. Segern mot ett självförtroendelöst Häcken säger inget.

Fredrik Carlsson: Oerhört svårt att säga eftersom att ingen av segrarna egentligen har kommit genom att ÖSK har varit bättre än motståndarlaget. Segern mot Häcken var en "en-gång-i-livet-händelse", en blixt från klar himmel. Derbyt kommer att visa vilken riktning ÖSK:s är på väg att ta.

Billy Hammer: Jag känner mig inte alls säker på var vi har ÖSK. Det just på grund av vändningen mot Häcken och det återstår att se vilken boost laget fick med sig från Göteborg. Men ser man till det spelmässiga finns det alltjämt stor förbättringspotential och laget måste upp någon nivå sett över 90 minuter för att ta tre nya poäng.

3. Degerfors har tagit poäng mot tre storklubbar, men var står laget?

Jonas Brännmyr: Det är ingen slump att poängen kommit mot topplag, där Dif inte behövt föra spelet. Nu kommer ett segment matcher – ÖSK, Halmstad och Östersund (efter EM-uppehållet) – som kommer säga betydligt mer än inledningen. Det duger inte med nya 1–0-förluster, som mot Kalmar och Mjällby, om den allsvenska sejouren ska bli mer än ettårig.

Fredrik Carlsson: Degerforstränaren Andreas Holmberg säger att laget håller på att växa in i allsvenskan. Det tror jag också. Laget har växt men är ännu inte vuxet. Både segern mot Djurgården och poängen mot IFK Norrköping kunde ha slutat med förlust utan en god portion tur. Precis som för ÖSK kommer derbyt bestämma riktning – upp eller neråt.

Billy Hammer: Här är det också farligt att kolla för mycket på resultaten. Degerfors hade lika gärna kunnat tappa poäng i alla de här matcherna, inte minst mot Djurgården. Däremot tror jag man har lärt sig mycket om vad som kommer att krävas för att ta poäng och det kommer man att ha nytta av. Jag tror alltjämt att Degerfors har det som krävs för att hänga kvar.

Jag tror att en inspirerad örebroare blir avgörande.

4. Vem avgör?

Jonas Brännmyr: Ingen, eftersom jag tippat 2–2. Kanske i underkant för två svajiga försvar. Men säg så här: Erik Björndahl stångar in ett David Seger-inlägg, Victor Edvardsen njuter av hetsen och hänger en halvvolley, Adam Carlén brottar in en boll efter att ha sprungit över tre ÖSK-spelare och Nordin Gerzic skruvar in en frispark på stopptid.

Fredrik Carlsson: Jag tror att en inspirerad örebroare blir avgörande. Mest troligt är det Ismael Diawara som gör en avgörande insats och blir ”matchvinnare” i Degerforsmålet.

Billy Hammer: Min känsla är att det blir en tajt affär och målen kommer att bli lätträknade. Jag tror på 1–0 till något av lagen eller 1–1. Om Degerfors drar det längsta strået så tror jag att det är Sargon Abraham som kliver fram med säsongens första mål och blir det ÖSK som tar tre poäng går jag på David Seger som matchvinnare.

5. Vilket är ditt bästa derbyminne?

Jonas Brännmyr: Derbyt på Stora Valla 2013 var ändå extremt speciellt, när ena linjedomaren (Patrik Klintberg) påstod att han blivit skjuten i armen av någon från Degerfors-klacken men matchen ändå återupptogs efter 30 minuter. Ett av svensk fotbollshistorias märkligaste beslut. Jag tror tisdagens match kommer bli minnesvärd av andra anledningar.

Fredrik Carlsson: Jag minns att jag var på cupderbyt 1993 som Tomas ”Hulån” Olsson avgjorde efter drygt 40 sekunder av sudden death. Jag stod på stora ståplatsläktaren i hällregn och mörker. I slutet av matchen kom ÖSK:s Magnus Powell fri och rundade Degerforsmålvakten. Powell slog bollen mot det öppna målet och vände vilt jublande upp mot läktaren. Bollen rullade med god fart mot målet men stannade plötsligt precis på mållinjen i en lerpöl. Powell var ganska snopen när han mitt i jublet vände sig om och såg att det inte var mål.

Billy Hammer: Ja, jag har ju aldrig tidigare bevittnat ett derby i seriesammanhang, så förhoppningsvis får jag väl ett riktigt bra minne att bära med mig från den här matchen. Så länge får jag väl nöja mig med Johan Bertilssons volleykanon från vinterderbyt 2020 som var ett av de snyggaste mål jag såg live under hela fjolåret.

Degerfors–ÖSK

Vad: Länsderby i den sjunde omgången av allsvenskan 2021.

Tid och plats: Tisdag 18 maj, klockan 18.30 på Stora Valla.

Publik: Åtta speciellt inbjudna samt loger.

Domare: Bojan Pandzic, Hisingsbacka.

►Degerfors-truppen:

Målvakter: Ismael Diawara, Jeffrey Gal. Utespelare: Sebastian Ohlsson, Christoffer Wiktorsson, Daniel Janevski, Jonathan Tamimi, Oliver Ekroth, Gustav Granath, Sean Sabetkar, Anton Kralj, Ferhad Ayaz, Erik Lindell, Adam Carlén, Christos Gravius, Sargon Abraham, Abdelrahman Saidi, Victor Edvardsen, Johan Bertilsson, Adhavan Rajamohan.

Saknas: Villiam Dahlström, Nicklas Maripuu, Hugo Claesson.

►ÖSK-truppen:

Målvakter: Bobby Allain, Mergim Krasniqi. Utespelare: Daniel Björnquist, Benjamin Hjertstrand, Erik Björndahl, Dennis Collander, Agon Mehmeti, Jake Larsson, Michael Almebäck, David Seger, Johan Mårtensson, Taha Ali, Hussein Ali, Nordin Gerzic, Andreas Skovgaard, Romain Gall, Noel Milleskog, Kevin Walker, Deniz Hümmet.

Saknas: Gustaf Leijon, Alfred Ajdarevic, Kevin Wright, Martin Broberg, Niclas Bergmark, Anton Ingves och Rasmus Karjalainen.