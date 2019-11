Fem nya spelare tränade med Kif Örebro – en kan göra comeback: ”Hade ett kontraktsförslag – men vi blev övertrumfade”

Förra veckan testade finska trion Elli Pikkujämsä, Nea Lehtola och Jenny Danielsson med allsvenska Kif Örebro.

På måndagen fanns fem svenska provspelare på plats – fyra mittfältare och en anfallare.

Adelisa Grabus, 23, från allsvenska Växjö. Arbogafostrad ytter som spelade i Kif i sex år och som gjort 36 allsvenska matcher för klubben. Drog korsbandet efter en succéartad vår i elitettan i fjol, med fem mål på tolv matcher, men valde att lämna för Växjö. Kom tillbaka från skadan i somras, men fick bara chansen från start i en match.

– Hon kommer inte att vara kvar i Växjö, och är en aspirant på wingbackpositionen. Hon gjorde det otroligt bra med oss förra året och hade ett kontraktsförslag inför årets säsong, men vi blev övertrumfade av Växjö. Hon ser spännande ut i träning, och vi få se hur vi går vidare, säger Ärnsved.

Karin Lundin, 25, från allsvenska Göteborg. Gjorde 15 mål på 13 matcher för Kungsbacka våren 2018 och värvades till Göteborg, där hon gjorde två på sju matcher förra hösten. I år har hon dock bara fått spela en match från start och inte gjort något mål.

– Hon hade någon riktigt bra aktion i dag, det såg spännande ut.

Ida Strömblad, 21, från Kungsbacka som åkte ur allsvenskan. Spelade 19 av 22 allsvenska matcher från start. Åkte ur allsvenskan även 2018, med IFK Kalmar.

– En väldigt duktig spelare på små ytor. Hon är kvick. Hon kan spela både som nummer tio och som wingback.

Emelie Johansson, 21, från Åland United. Har gjort tre säsonger i AIK, bland annat i allsvenskan, men har tillbringat de två senaste åren på Åland där hon gjort tio mål på 50 matcher i finska ligan.

– Vi fick ett tips från en agent att vi borde titta på henne, och vi har bjudit in henne som ett wingbackalternativ.

Matilda Wennberg, 21, från division 1-laget Ljusdal. Gjorde elva mål när Ljusdal gick upp i elitettan 2017, och spelade alla 26 matcher där i fjol. Följde med ned i division 1 när Ljusdal åkte ut, och gjorde sex mål på 21 matcher.

– Hon har flyttat till Örebro för att studera, och Ljusdals tränare hörde av sig och tyckte att hon varit så pass dominant att vi borde titta på henne. Det här är andra veckan hon är med, och hon ska vara med nästa också. Hon är främst central mittfältare.

Man kan, i stort, dela in provspelarna i tre fack: Mittbacken Pikkujämsä, targetanfallarna Danielsson och Lundin, och wingbackarna Lehtola, Grabus, Strömblad och Johansson.

– Vi har vissa positioner som vi tittar på, och det är främst de tre: Att vi måste ersätta Emma Kullberg (landslagsbacken som gått till Göteborg) är solklart, sedan tittar vi på att förstärka en av wingbackpositionerna och så vill vi gärna ha in en targetforward, säger Ärnsved som räknar med att ytterligare minst ett par provspelare finns på plats nästa vecka.

Hur går ni vidare när ni tittat på så många spelare?

– Vi har en ganska klar och tydlig bild av vad vi vill ha, men på den här nivån handlar det inte bra om vad vi vill, utan också om andra föreningar och hela den biten. Vi jobbar på många spår, vi har spår ett och två och tre och jag tror till och med att vi är inne på spår fyra. Det gäller att göra rätt saker utifrån den ekonomi vi har.

– Vi erbjuder inte de summor som gör att man flyttar till Örebro för att spela fotboll av anledningen att man vill bli rik eller ens kunna leva på det. Därför måste vi ta hit spelarna och visa vad vi i stället har att erbjuda: Vår träningsmiljö, hur vi jobbar, våra kringmöjligheter, det som finns vid sidan om.

Kif Örebro har just nu fyra spelare över kontrakt inför 2020.

Kif Örebros truppbygge inför 2020

Klara för 2020, målvakter: –

Försvarare: Emma Östlund.

Mittfältare: Eveliina Summanen.

Anfallare: Heidi Kollanen, Sara Lilja-Vidlund (kontrakt över 2021).

Klara förluster: Emma Kullberg (back, Göteborg), Linnéa Svensson (back, Bröndby), Emma Lindén (mittfältare, uppehåll från fotbollen), Jonna Dahlberg (mittfältare, ny klubb ej klar), Addison Steiner (anfallare, Reign FC, lämnade i somras).

Utgående kontrakt: Mimmi Paulsson-Febo (målvakt), Danielle Rice (do), Ann-Sofie Gripenberg (do), Maja Regnås (back), Frida Abrahamsson (do), Sejde Abrahamsson (do), Lejla Basic (mittfältare), Ellen Karlsson (do), Jenna Hellstrom (do), Elin Bengtsson (do), Kayla Braffet (do), Jonna Dahlberg (do), Heather Williams (anfallare).

Utgående lån: Elin Rombing (mittfältare, inlånad från Eskilstuna).