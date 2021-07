Fem punkter om Nahir Besara och ÖSK:s silly season: ”Är ett hett alternativ för Jiloan Hamad”

►Siffrorna bakom ÖSK:s tunga säsong – så blev laget sist i allsvenskan: ”Inga marginaler kvar”

Vad kommer det här att betyda för ÖSK?

Om vi för ett ögonblick tänker på det omvända alternativet: Att Nahir Besara hade valt att skriva på för en allsvensk konkurrent, till exempel IFK Norrköping eller Sirius. Jag tror att det hade sugit den sista musten ur laget, klubben men kanske främst supportrarna. Nu blir det istället tvärtom. Besaras ankomst kommer att lyfta laget på planen och värvningen ökar intresset utanför den. Det finns inte någon anledning att tro att han spelmässigt inte kommer att nå samma nivå som förra säsongen. Då toppade han inte bara målstatistiken utan han var bäst i laget på i stort sett allt.

Sedan suddar inte värvningen av Nahir Besara ut ÖSK:s läge i allsvenskan. Besara ansluter inte förrän efter Hammarbymatchen i helgen och den kommer att bli svår. Om det blir förlust samtidigt som några resultat går emot ÖSK i den och omgången efter kan det vara ett brutalt läge inför bortamatchen mot Sirius i omgång 13.

Men totalt sett är ÖSK i och med Nahir Besara-värvningen i en långt mer förhoppningsfull sits än bara för några timmar sedan.

Blir Jiloan Hamad nästa ÖSK-värvning?

ÖSK är, enligt mina uppgifter ett hett alternativ för Jiloan Hamad. Han var till exempel och såg ÖSK:s U21-match mot AFC Eskilstuna i måndags på Behrn arena. Och vi kan allt det där med att han har sagt att han någon gång kommer att spela för ÖSK. ÖSK jobbar för högtryck för att lösa affären som skulle vara en fullstor sillybomb. Enligt säkra uppgifter så finns det intresse från utlandet som ger mer pengar. Men en hel del talar för att Jiloan Hamad tycker det här är något han vill göra – just nu.

Om du tvingar mig till en åsikt så spelar Jiloan Hamad i ÖSK redan den här säsongen – men det finns ingen hundraprocentig garanti för att det kommer att bli så.

Kommer en ny mittback under sommarfönstret?

Ja, det är jag säker på. ÖSK har Andreas Skovgaard och Michael Almebäck där den förstnämnda säkert kommer att bli avstängd igen den här säsongen och den senare är skadad just nu. Bakom dem finns bara Benjamin Hjertstrand som även är vikarie för Kevin Wright och unge Niclas Bergmark som ännu inte anses vara redo för att starta i allsvenskan vecka ut och vecka in.

Det är fortfarande okänt vem den här mittbacken är. Inga namn har sipprat ut och det kanske tyder på att det ändå är det enda namnet som vi känner till – danske Thomas Juel Nielsen som är fortsatt aktuell.

Men när man lyssnar på vad folk säger som brukar veta så vill ÖSK ha någon som både är yngre och bättre.

Spelar Ahmed Yasin i ÖSK den här säsongen?

Ahmed Yasin är allvarligt knäskadad och opererad under våren. Han siktar på comeback under hösten och har fått ÖSK:s godkännande att träna med klubben. Det gör honom givetvis högaktuell för en comeback i klubben som han lämnade 2015. Han är, precis som Jiloan Hamad, starkt kopplad till stan och har familj och släkt här. Men i det här läget handlar det främst om att han ska komma tillbaka från skada på ett bra sätt.

Det är ändå lätt att föreställa sig att Ahmed Yasin skriver ett kontrakt med ÖSK och då blir en viktig joker under den sena hösten i allsvenskan.

Innebär det här att ÖSK klarar sig kvar i allsvenskan?

ÖSK är en klubb som vet hur man klarar sig kvar i allsvenskan. Klubben har bara åkt ur en gång på sportsliga grunder sedan den allsvenska comebacken 1989. Följer man den nationella fotbollsrapporteringen så är det lätt att glömma det. ÖSK är alltså inte Mjällby, Halmstad, Varberg eller Sirius. Flera gånger under de här 32 åren så har det varit starka värvningar under sommaren som har säkrat fortsatt överlevnad. Tänk 2007 när Abgar Barsom kom hem och räddade ÖSK eller sommarvärvningarna Kim Olsen och John Alvbåge som året efter la grunden till det topplag som ÖSK blev under Sixten Boström-åren.

Nu känns det som att krafter är i rörelse som gör det rimligt att tro att Nahir Besara kommer att följas av flera värvningar inom kort

De senaste åren har laget klarat sig skapligt sportsligt men inte hängt med ekonomiskt. Nu känns det som att krafter är i rörelse i stan som gör det rimligt att tro att Nahir Besara kommer att följas av flera värvningar inom kort.

Och med de förstärkningarna tror jag att ÖSK kan vända den här bedrövliga starten till något positivt som i alla fall har en liten marginal ner till den värsta bottenstriden. Men det är bråttom. Poängen måste in på kontot snabbt och under augusti månad väntar flera matcher som kan betecknas som sexpoängsmatcher mot bottenlag där ÖSK helt enkelt inte har råd att förlora.