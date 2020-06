Festivalen blir digital – Funkis Sommarstream med Boris René, Freddie Liljegren och Linda Bengtzing

Förra året anordnades festivalen i Brunnsparken i Örebro och då var det runt 2000 personer på plats, men med anledning av coronapandemin har man bestämt att årets festivalen blir digital.

– Vi vill ändå bjuda in till den där härliga festivalyran, så det kommer vi att göra! Men på ett lite annorlunda sätt, säger Charlotte Ollward, producent för Funkismellon och Funkis Sommarfestival i Örebro kommun, i ett pressmeddelande.

Festvalen Funkis Sommarstream kommer man kunna följa på Youtube, via Örebro kommuns och See us lives kanal. Fokuset på festivalen är delaktighet och att alla ska kunna vara med.

– Det blir ett underbart program! Delaktigheten är superviktig både för mig och Förvaltningen för sociala insatser. Vi har prata med våra servicemottagare och de har fått önska artister. De är också de som håller i programmen, som programledare och reportrar, säger Charlotte Ollward.

– Vi vill fortsätta erbjuda de här aktiviteterna till personer med funktionsvariationer, även om vi inte kan träffas fysiskt, och vi hoppas att festivalen bidrar till en meningsfull sysselsättning nu under sommaren, säger Johanna Viberg, förvaltningschef Förvaltningen för sociala insatser i Örebro kommun, i pressmeddelandet.

Festivalen kommer att hållas som fyra olika program. De som kommer att delta då är: Boris René, Freddie Liljegren och Linda Bengtzing.

– Det blir massvis av dans och musik! Dessutom kommer vi ge tips på så väl utflyktsmål som träning och Sören Olsson gästar programmet när han läser från sina böcker. En riktig världsmästare i boxning har vi också med! berättar Charlotte Ollward.

Man kan också se Funkis Sommarstream här på na.se.

Program:

Premiär: Kl. 10.00 på Örebro kommuns Youtube och Facebook.

Kl 11.00 på See us live och na.se.

Andra dagar för programmet: 24 juni, 1 juli, 8 juli.

Artister: Boris René, Freddie Liljegren, Linda Bengtzing och Sören Olsson.