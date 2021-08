Fick gyllene läge att ge sig in i titelfajten – men Ericssons misstag blev dyrbart: ”A bit of a mess”

Både mästerskapsledaren Álex Palou och tabelltrean Scott Dixon tvingades bryta.

Men när Marcus Ericssons bara blev nia i nattens ovalrace gav han sig ändå inte chansen att på allvar ge sig in i titelfajten.

– Jag hade det kämpigt under hela racet, konstaterade Ericsson som bara tog in två poäng på mästerskapsledningen och tappade mot pallen.

Josef Newgarden vann efter att drivaxeln på Colton Hertas bil gått sönder. Men det var Pato O'Ward som tog över totalledningen.