Filmisk musik med Örebroartisten Lovisa Krantz ►NA sänder konserten direkt

I vanliga fall kanske man hade gått i väg någonstans och sett på en konsert, men på grund av restriktioner är detta inte möjligt. Men ikväll kunde man se konserten hemma i soffan!

Vi på NA sände live i samarbete med See us live, vilket är en nystartad streamingplattform som ska hjälpa örebrobaserade artister under coronakrisen.

Konserten sänds från Kulturhuset.

I spelaren nedan visas konserten klockan 20:00 och visas i cirka 40 minuter.

Lovisa Krantz

Den Örebrobaserade artisten Lovisa Krantz släppte sin debutsingel ”Human” 2015. Hennes låt "Don't rush" har spelats i P3:s Osignat och man har bland annat kunnat se henne på sommarscener och Live at heart i Örebro.

Musiken som hon framför beskrivs som filmisk. Alltså som ”stora öde vyer där Lovisas säregna röst leker mellan nästan viskande mjuka lägen och starka och raspiga”, vilket hon skriver på sin hemsida. Det är personliga erfarenheter och hennes egna känslor som ligger till grund för musiken.

Lovisa Krantz musik kan du lyssna på här.

See us live

Grundare: Niclas Molinder och Fredric Öjebrandt från Creative House, Björn Lycklig Wallgren från Kulturaktiebolaget.

Plattform: Bland annat här på NA.

Facebook: See us live Sweden

Missa inte !

► Söndag klockan 12:00-14:00

Ska Erik Wärlegård med vänner dj:a ifrån STÅ.