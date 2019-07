Filmjölken gav Monica inspiration till runstenstext: ”Jag visste att det inte skulle bli något av det där med filen”

Utredningsuppdraget till kommunens kostchef om eventuell fil i skolbespisningarna skapade väldiga diskussioner, inte minst då flera tolkade det som ett beslut och inte endast som ett förslag. Kommunstyrelsens ordförande Irja Gustavsson tog på sig ansvaret och citeras av NA att hon ångrade att utredningsuppdraget alls lades ut.

En som tidigt gav sig in i diskussion och nu på ett finurligt sätt summerat hela historien är Lindesbergs-konstnären Monica Lehn Domnicks. Hennes välkända runsten på Varuhallstorget har nu försetts med följande text:

"Efter många snurriga varv i filrondellen

backade kommunprofilerna in i ångerdepån.

Alltså ingen fillunch till eleverna

Now, we can fil good again, eller?"

– Först var det en text om själva beslutet, som någon hade tagit ner, men jag visste att det inte skulle bli något av det där med filen, så jag hade redan skrivit nästa text, den som sitter uppe nu, säger Monica.

Hon brukar byta text på runstenen en gång i månaden. Den aktuella texten är nummer 137 i raden, sedan hon började 2005.

– Det brukar vara något som berör det stora i samhället, som en kommentar till det som händer, det händer så mycket hela tiden. Eller så skriver jag bara något knasigt, säger hon.

Monica Lehn Domnicks lägger ut bilder på runstenens texter på facebook och instagram.

– Där brukar folk gå in och kommentera, det är ganska roligt, säger hon.