FILMTIPS: Högsäsong för berörande livsöden

"Naomi Osaka"

Hur känns det att vara en av världens bästa tennisspelare? I Naomi Osakas fall verkar svaret vara: tudelat. Hon drog sig ur Franska mästerskapen i maj och talade därefter ut om sin kamp mot depression och ångest. I den här serien i tre delar får man följa henne under två viktiga år då hon förfinar sitt spel och börjar hitta sin röst.

På Netflix.

"Ett par dagar i november med Jan Troell"

På regissörens födelsedag visas Tom Alandhs dokumentär om en av Sveriges mest framstående filmskapare. Filmen är fylld av Jan Troells egna bilder och ett samtal om barndomens lycka och skapandets glädje. Och om hur svårt det kan vara att sätta på tv:n även om man har fler Guldbaggar än någon annan inom svensk film.

På SVT.

"Who the fuck is Bobby?"

Många känner till kändisfrisören Bobby Oduncu och hans ytligt sett glamorösa liv. Men i den här nya filmen skildras hans kamp för frihet och rätten till kärlek i en berättelse för alla de med hbtq-identitet, som lever med dubbel utsatthet i en hederskontext. Filmen är skapad av Nisti Stêrk. Medverkar gör också Carola Häggkvist, Roy Fares och Carolina Gynning.

På SVT.

"Val"

Skådespelaren Val Kilmer gjorde sig ett namn i filmer som "Top gun" och "Heat". För fyra år sedan drabbades han av strupcancer, överlevde men förlorade rösten, vilket skildras i "Val". Kilmers stora bibliotek av egenfilmade videor från storhetstiden är en stomme i berättandet, som blir en hyllning till kreativitet mot alla odds. Filmen fick nyligen ett lysande mottagande på filmfestivalen i Cannes.

På Amazon Prime.

"Birgitta Dahls heliga vrede"

Under sina 33 år i riksdagen var socialdemokraten Birgitta Dahl med och drev igenom flera av de jämställdhetsreformer som vi i dag tar för givna, som daghem åt alla och allmän föräldraförsäkring. Den i dag 83-åriga Birgitta Dahl porträtteras av Henrik von Sydow i en film som skildrar en kontroversiell politiker, men också framväxten av det moderna Sverige.

På SVT.

Miranda Sigander/TT