”Jag kommer att minnas det här för alltid”, sade Viktor Berg efter vinsten, enligt ett pressmeddelande från P4.

”Jag är chockad!”, sade medtävlaren Margit Klintenberg.

På andra plats i finalstriden kom Vårfruskolan klass 5B i Lund och på tredje plats Brandthovdaskolan 5A i Västerås. Klasserna kvalade in sig via lokalfinaler tidigare under året och riksfinalen sändes i P4 och på SVT Barn under onsdagskvällen.