Finsk succé när ÖSK Bandy vann på nytt: ”De är jätteduktiga”

ÖSK Bandy inledde årets säsong med att besegra Ljusdal med 8–4 på bortaplan under lördagen. Därefter gjorde laget den nästan 30 mil långa resan ner till Fagersta för att under söndagen ta sig an Västanfors. ÖSK stod då för en ny stark insats och säkrade premiärhelgens andra tvåpoängare.

– Det var lite speciellt att spela här med stark motvind i första. Vi gör det ändå bra försvarsmässigt och de skapar inte mycket. Det är också viktigt att vi gör mål tidigt, så att de tröttnar lite. I andra har vi medvind och kan gå upp till 6–0 innan isen blir ganska dålig och det blir mer svårspelat. Överlag var det stabilt och de var egentligen aldrig nära, säger tränaren Niclas Holmgren.

Segersiffrorna stannade till slut vid 6–1. Det efter att bland annat den finska anfallsduon Saku Hämäläinen och Nico Nevalainen gjort två mål vardera, precis som de gjorde dagen innan mot Ljusdal.

– De ligger rätt och är jätteduktiga. Visst att de gör mål, men de har varit väldigt bra i defensiven också. Det är kul att de får göra mål eftersom de också lägger ner ett jättejobb i defensiven. De hade kunna göra några mål till också, men de har fått en jättebra start.

Är det någon annan du vill plussa extra för i dag?

– Janérs (Victor) är magisk både i dag och i går med sitt jobb som defensiv mittfältare. Han trivs lite bättre där än som halv som han varit tidigare. Han orkar hur mycket som helst och gnuggar på i 90 minuter.

En rätt bra premiärhelg får man väl säga?

– Precis. Vi hade inte spelat match på en månad och att vi då kommit in i det så pass bra direkt är imponerande. Det kan annars vara lite svårt att komma in i det när man bara har tränat. Det känns som att vi har tagit några steg till i år, både i spelet och attitydsmässigt. Vi är trygga i vårt defensiva spel och det är ingen som viker ner sig.

Så du märker att ni ligger längre fram redan nu efter två matcher?

– Ja, det är jätteskillnad. Vi gjorde en bra försäsong med supercupen, även om vi torskade finalen. Nu har vi tagit det ett steg till. Jag är jätteimponerad av att killarna orkar i två matcher.

Kommande helg väntar hemmapremiär och ett nytt dubbelmöte. Det när Unik och Kalix kommer på besök till Örebro.

– Unik har också gjort det bra och värvat en del från Sirius. Kalix har det varit svårt att kolla på eftersom de inte har spelat så mycket. Alla matcher kommer att bli jättetuffa, men fortsätter vi så här med vår defensiv och flytet framåt så ska det nog gå bra nästa helg också.

Matchfakta

Västanfors IF–ÖSK Bandy 1–6 (0–4)

Mål: 0–1 (23) Nico Nevalainen (Robin Folkesson), 0–2 (27) Nico Nevalainen (Alex Adeheimer), 0–3 (35) Saku Hämäläinen (Alex Adeheimer), 0–4 (39) Saku Hämäläinen (Jacob Sjölander), 0–5 (61, hörna) Sebastian Eriksson (Robin Folkesson), 0–6 (63, hörna) Victor Janérs (Simon Hagström), 1–6 (72) Gustav Mattsson (utan assist).

Hörnor: 3–11.

Utvisningar, VIF: 5x10. ÖSK: 2x10.

Domare: Oscar Bengtsson.

Publik: 50.