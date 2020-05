Finske mästaren klar för Örebro Hockey: "En viktig pusselbit"

I mitten på mars skrev Sportbladet att Robert Leino ansluter till Örebro Hockey inför kommande säsong.

Och på måndagen blev han till slut klar. 27-åringen som senast spelat med Ilves i finska ligan, ansluter till klubben på ett treårskontrakt.

– Robert är en spännande spelare som vi har haft koll på under en längre tid. Vi får in en kille i en bra ålder och med sitt fina spelsinne och passningsspel kommer Robert vara en viktig pusselbit i lagbygget. Han är dessutom en skicklig tekare och kommer stärka upp vår centersida, säger sportchefen Niklas Johansson i ett pressmeddelande under måndagen.

Leino har tidigare spelat med HIFK och HPK i finska högstaserien Liiga, där han var med och blev finsk mästare med HPK förra året.

När Leino nu ansluter till Örebro blir det hans första utlandssejour i karriären, då han tidigare alltså bara spelat i Finland.

– Jag är jätteglad att det här är klart och att jag får chansen att komma till Örebro. Jag känner Joonas Rask bra sedan tidigare, han har bara sagt bra saker och nu ser jag verkligen framemot att komma till Örebro, säger Robert Leino i pressmeddelandet.

Leino stod den gångna säsongen för 43 poäng på 57 seriematcher med Ilves.