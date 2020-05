Fira Star Wars-dagen veganskt

Star Wars-dagen firas den 4 maj varje år av fans i Närke och över hela världen. Yodas berömda ord ”May the force be with you” kan nämligen läsas som ”May the fourth (4th) be with you”.

Tänk om en dag utomjordingar, långt starkare och intelligentare än vi, landar på jorden och gör mot oss vad vi gör mot djuren. Men vilken rätt skulle vi då kunna vädja om nåd?

Star Wars-filmerna handlar om den ljusa kraften som skapar fred, harmoni och kärlek i universum. Växtbaserad mat är ett koncept helt i den andan. Fira därför Star Wars-dagen med underbart god och färgglad veganmat. Feel the force!

Jonas Norberg

Stockholm