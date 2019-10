Firar 35 år som körledare med att samla fem körer till storkonsert i Kumla kyrka. "Äntligen bevisat att körsång främjar hälsan"

Kraxkören från Kumla, Gilleskören från Örebro, Anuskakören från Laxå, och så Må bra-körerna SPF-kören från Hallsberg och Kvarngårdskören från Kumla: alla ska de tillsammans bilda en stor kör på 125-talet sångare i Kumla kyrka söndag 20 oktober klockan 18.

- Men det där med Må bra-körer... egentligen tycker jag ju att allt med körsång är kopplat till välbefinnande. Det har jag alltid hävdat, säger Kristina Algotsson.

När hon som 19 år ung startade sin första kör nere i Hjortkvarn var diskussionen om körsång kopplat till hälsa inte utbredd. Men sen har den kommit att bli det allt mer, något som Kristina Algotsson noterat med glädje och även har egna exempel ifrån.

- Visst, man kan inte bota sjukdomar genom sång, men man kan få god hjälp att orka en allvarlig sjukdom. Jag har flera körsångare som har kunnat dra ner på sin medicinering efter att ha sjungit i mina körer.

Kristina Algotsson är anställd av Studiefrämjandet, och firar i år 35 år som körledare. Under konserten i Kumla kyrka får publiken höra sånger som betytt extra mycket för henne under de gångna åren.

- Allt från 1940-tals låtar av Jules Sylvain, till You wake me up och Stad i ljus... det ska vara lättsamt och familjärt, inte något stelt. Och allas sångröster ska komma fram. Av de som är med och sjunger är åldern spridd från 23 år och upp till 90.

Av en tillfällighet sammanföll Kristina Algotssons 35-års jubileum med att hon även av flera körmedlemmar nominerats till NA:s kulturpris.

- Jag är mycket glad och rörd över att vara nominerad!

Medverkar under konserten gör även Håkan Isacsson, Hampetorp, från gospelkvartetten One way brothers. Han bjuder på sång och historier i de mellanakter där körsångarna förflyttar sig och laddar om för nästa sång.

Som medverkande musiker finns K-G Johansson, Staffan Karlsson, Rolf Larsson, Lars Algotsson och Gun-Britt Körberg Andersson.

Istället för entré kommer det ske en insamling till cancerfonden.