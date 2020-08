First Aid Kit släpper Willie Nelson-cover och planerade att åka ut i öknen och skriva: ”Nu går det inte ens att åka in i USA”

Willie Nelson skrev "On the road again" till filmen "Honeysuckle rose" från 1980, sedan dess har den blivit en av countryartistens mest kända hitlåtar. Redan för sju år sedan spelade First Aid Kit in en cover på låten – men det dröjde tills en pandemi satte hela livebranschen ur spel innan syskonduon kände sig redo för att släppa den.

– Det är en enkel version, vi ville göra den rätt upp och ner och det var det vi gjorde. När jag hör den blir jag nostalgisk och tänker på alla turnéer vi har gjort, säger Klara Söderberg.

First Aid Kit släppte sin första låt 2007 och har turnérat i omgångar i ungefär tolv år – hela deras vuxna liv, konstaterar Klara Söderberg.

Med sig på varje turné har de alltid ett gäng scenarbetare – en yrkesgrupp som nu har drabbats hårt ekonomiskt till följd av coronapandemin. Därför kommer First Aid Kit att donera överskottet som deras version av "On the road again" drar in till Live Nations fond Crew Nation, som stöttar scenarbetare.

– Vi brukar ha åtta till tio personer som sköter allting och som gör att vi kan stå på scenen, de har inget jobb nu, Vi som artister kan klara oss ett tag, men de är mer beroende av att verksamheten fortsätter, säger Klara Söderberg.

Redan innan coronaviruset bröt ut i världen valde First Aid Kit att ta en paus. Nu har de däremot fler nya projekt på gång – men det lär dröja en hel föräldraledighet innan de kan satsa på heltid igen.

– Vi ska släppa lite grejer som jag inte kan berätta om. Sedan jobbar vi på ny musik, men vi försöker att inte stressa fram det. Jag har varit utbränd och har behövt ta det lugnt, sedan har Johanna fått barn, vi är i en ny fas. Vi får se hur det går, men vi har verkligen planer på att göra nya saker, säger Klara Söderberg och tillägger:

– I vanliga fall gör vi en skiva och sedan blir det turné. Förhoppningsvis är allt det här över när vi står där med ny musik.

Under sommaren hade Klara Söderberg planerat att åka på en inspirationsresa till Nashville och Los Angeles. I stället stannade hon i Sverige och sommarstugan.

– Jag tog precis körkort så jag hade en plan på att åka ut i öknen och skriva och så där. Nu går det inte ens att åka in i USA, det är så speciellt att världen är så liten.

Fakta: First Aid Kit

First Aid Kit består av Johanna Söderberg (född 1990) och Klara Söderberg (född 1993).

De debuterade med ep:n "Drunken trees" 2008 och har under sin karriär släppt fyra album, "The big black & the blue" (2010), "The lion's roar" (2012), "Stay gold" (2014) och "Ruins" (2018).

Sofia Sundström/TT