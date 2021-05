Fixade kryss för Degerfors – med första målet i första starten: ”Det är så alla storstjärnor gör”

Norrköping styrde det mesta av matchen i den första halvleken. Degerfors fick till några kontringar och skapade lite halvchanser, där ibland Abdelrahman Saidi som sköt tätt utanför.

Hemmalaget fick tillslut in ett ledningsmål när Oliver Ekroth slog en felpassning från eget straffområde, stjärnan Sead Haksabanovic dribblade och slog inlägget till Samuel Adegbenro som nickade in 1–0 innan halvtid.

Men Degerfors kom tillbaka.

Saidi som gjorde sin första start i allsvenskan snappade upp ett inlägg från Erik Lindell och rullade dit kvitteringen i den 57:e minuten.

– Vi spelade bra på vänsterkanten med några bra kombinationer. Sen fick vi till en spelvändning till högerkanten och Erik slog in den på bortre och där kom jag, det var ingen såg mig, säger målskytten efter matchen.

Passningen gick förbi flera spelare som stormade in i straffområdet. Och längst ut i motsatt hörn dök Saidi upp och satte dit sitt första allsvenska mål.

– Det är sånt som händer, om man är på rätt plats så kommer bollen. Det är så alla storstjärnor gör.

Hur kändes det med första målet i allsvenskan?

– Det var riktigt skönt. Det är någonting jag har jobbat för och nu fick jag utdelning för det.

På två matcher mot tabellettan och tvåan har anfallaren stått för en assist och ett mål.

– Jag är riktigt stolt. Det är två topplag som jag gör det riktigt bra mot. Jag fick inte spela så mycket mot Djurgården men jag lyckades kanske imponera på tränarna och fick starta idag. Jag tycker jag gjorde det bra. Sen hoppas jag dom känner likadant.

Matchen mot Norrköping var också hans första start i allsvenskan efter att ha kommit från bänken tidigare matcher. Då var det mycket känslor både före och under matchen.

– Nervös faktiskt. Vi möter ett topplag som kommer från en seger mot AIK. 100 procent att dom känner sig som bäst i Sverige efter den segern mot AIK. Men jag tycker jag spelar bättre när jag är nervös. Lite jobbigt men kul, det är en kombination.

När kände du att nervositeten släppte?

– När jag lyckades med in första dribbling i första halvlek, då slappnade jag av lite mer. Men sen kom det igen när dom gjorde ett mål. Men det är min första start så det är nog vanligt.

Fyra poäng totalt för nykomlingen Degerfors mot två topplag. Då vet han precis vad som har gett de poängen i tabellen.

– Vi jobbar riktigt hårt och som ett lag. Precis som vi gjorde mot Djurgården. Vi tog vara på dom kontringar vi fick. Sen hade vi några kontringar i slutet som vi kanske borde ha gjort någonting bättre av. Men en poäng borta mot Norrköping, jag är glad.

IFK Norrköping–Degerfors IF 1–1 (1–0)

Mål: 1–0 (38) Samuel Adegbenro, 1–1 (57) Abdelrahman Saidi.

Varningar, IFK: Samuel Adegbenro. Dif: Victor Edvardsen.

Domare: Granit Maqedonci.

Publik: 8.

IFK Norrköping (3-4-3): Oscar Jansson – Linus Wahlqvist, Marco Lund Nielsen, Viktor Agardius – Abdelrazaq Ishaq, Alexander Fransson, Isak Bergmann Jóhannesson, Ari Freyr Skúlason (ut 74) – Jonathan Levi, Samuel Adegbenro (ut 65), Sead Haksabanovic

Avbytare: Julius Lindgren (MV), Henrik Castegren, Christoffer Nyman (in 65, ut 83), Christopher Rasmus Nilsson Telo (in 74), Carl Björk, Kevin Javier Alvarez Hernandez, Manasse Kusu, Maic Sema (in 83)

Degerfors (3-4-3): Jeffrey Gal – Sean Sabetkar, Oliver Ekroth, Sebastian Ohlsson – Erik Lindell, Adam Carlén, Christos Gravius, Anton Kralj – Sargon Abraham (ut 74), Victor Edvardsen, Abdelrahman Saidi (ut 90+4)

Avbytare: Jonathan Tamimi, Daniel Janevski, Ferhad Ayaz (in 90+4), Johan Bertilsson (in 74), Christoffer Viktorsson, Adhavan Rajamohan, Hugo Claesson