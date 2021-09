Fjärde gången gillt - nu finslipar ensemblen inför helgens premiär: ”Det ska bli jättekul”

– Jag var rädd att det skulle bli tvärtom, men det finns helt klart ett sug efter att få se vår föreställning. Det är tydligt att folk vill komma ut. De är vaccinerade nu, säger producenten och repetionsledaren Gunilla Pihlblad.

Trots att Lekebergs Revysällskap inte har annonserat särskilt mycket om "Den stora premiären" har det gått väldigt bra. I och med att de nyligen sålde slut på alla biljetter har de utökat antalet föreställningar, från elva till tolv stycken.

– Så nu finns det lite platser igen, berättar Gunilla.

I normala fall brukar de ta in 110 stycken personer per föreställning, men i år har de valt att inte ha lika många. Pandemin är en bidragande orsak. De har minskat publikintaget till 80 per gång.

– Vi vill ha det lite luftigare vid borden. Vi tar hänsyn till de som jobbar med serveringen. Dessutom underlättar det om det inte är för trångt. Det känns bra att göra så, säger Gunilla.

Föreställningarna pågår under perioden 2 oktober-6 november. Och precis som vanligt kommer det mycket folk utifrån, minst hälften av publiken är från kringliggande kommuner. Det har varit en lång väntan för ensemblen att få äntra scenen. Lekebergs Revysällskap har tvingats flytta fram premiärdatumet tre gånger på ett år. Det finns både för- och nackdelar med det.

– Fördelen är att skådespelarna har haft tid att sätta sig in i karaktärerna och replikerna. Nackdelen är att vi inte har kunnat träffats lika mycket och använda scenen. För själva föreningen har det varit skakigt. Vi har fått lite bidrag så det ordnar sig. Det är tur att pandemin inte varar längre än så här, säger Gunilla.

De kan se ljuset i tunneln. Det är bara några få dagar kvar till premiären. Inne i Sparbanksbörsens lokal är det full fart. De går igenom de olika akterna.

– Nu är vi äntligen här. Vi är så taggade, säger Gunilla.

Den här veckan hårdkör dansarna och skådespelarna varje kväll på scenen. Alla repliker, klädbyten och koreografin måste sitta och tekniken ska flyta på. Adam Randle är en av de nya skådespelarna i årets uppsättning.

– Jag hoppade på detta direkt när jag fick chansen. Det ska bli jättekul. Jag spelar Groucho Marx. Jag har en förkärlek till sådana här karaktärer, revyer och denna humor.

Wendla Thorstensson har varit med i ensemblen sen 2014.

– I år har jag fått en svår och utmanande roll som är så långt ifrån mig man kan komma. Karaktären är lite för mycket av allt. Hon är inte särskilt sympatisk. Hon är ganska förskräcklig och är dessutom älskarinna till maffiabossen. Det är roligt att spela henne, säger Wendla.

För att få en hint om handlingen så utspelas allt på en liten teater på Broadway på 1930-talet. När teaterdirektören dör är den stora frågan vem som ska ta över. Maffian är inblandad, folk lurar varandra och i allt detta har manusförfattarna vävt in bröderna Marx. Föreställningen är en hyllning till dem och den spelstil och det koncept som de stod för i decennier.

– Jag kan lova att det blir mycket skratt och jag tror att vår föreställning "Den stora premiären", som är skriven av Åke Cato och Mikael Neumann, blir en succé, säger Gunilla.

Manuset har några år på nacken. Föreställningen spelades för första gången sommaren 2007 i Helsingborg med Eva Rydberg i spetsen.

– Vi har fått höra att vi är väldigt modiga som vågar oss på detta. Det är avancerat och det svåraste vi har gjort hittills. Mycket handlar om beteendet på scenen. Det är mycket fysiskt och det går snabbt. Det är lite som en ping pong match. Jag blev helt såld när jag såg föreställningen första gången, säger Gunilla.

Hon hoppas att publiken också blir det. Om det blir stående ovationer eller inte, återstår att se på lördag.