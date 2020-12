Fler inbetalda avgifter ska ge fler miljöinspektioner: ”Det verkar ha varit kutym att man inte debiterat”

Miljöenheten på Kumla kommun har bland annat till uppgift att sköta inspektion av verksamheter som kan vara miljöfarliga. Det kan handla om industrier, biltvättar, delar av kommunal verksamhet eller att kolla upp tips om förorenad mark.

Behovet av fler inspektioner är stort, men resurserna är begränsade och miljöenheten och politikerna i myndighetsnämnden tvingas prioritera hårt.

– Det kan göra att tips som kommer in kan få vänta, säger Frank Tholfsson (C), som representerar oppositionen i myndighetsnämnden som ansvarar för miljöenhetens arbete.

I batteriskandalen kom det in tips till miljökontoret om gården i Hällabrottet, långt innan det blev en polisutredning. Där dröjde det innan tipset kollades upp.

Är det ett exempel på det du avser?

– Ja, där skulle det kunna finnas en koppling till bristande resurser vilket ger längre handläggningstider. Om miljökontoret hade haft mer resurser hade vi kanske kunnat tjäna flera månader och därmed kunnat minimera miljöskadan.

Frågan om miljöenhetens resurser lyfte Frank Tholfsson vid kommunfullmäktiges sammanträde i måndags. Och enligt honom är inte lösningen att kommunen skjuter till mer pengar.

– Det som krävs för det är att man ser till att de taxor som företag och verksamheter ska betala faktiskt kommer in, säger Frank Tholfsson (C)

Den åsikten är han inte ensam om. När länsstyrelsen granskade miljökontoret i Kumla så var det en av de förbättringsåtgärderna man pekade på.

– Det verkar ha varit kutym att man inte debiterat, säger Frank Tholfsson.

– Vi har bett om att få ut redovisningar av hur mycket pengar som betalats in, men det har vi hittills inte fått. Så vi vet faktiskt inte hur stort glappet är mellan det som kommit in och det som borde ha betalats in, säger Frank Tholfsson.

Tholfsson säger att från och med att oppositionen lyfte frågan, tidigare den här mandatperioden, så vet han säkert att skattemedel har gått till att finansiera miljöinspektioner.

– Så är det inte tänkt enligt de riktlinjer som finns från Sveriges kommuner och regioner. En del undersökningar ska betalas av oss skattebetalare, som till exempel undersökningar av förorenad mark, men det allra mesta ska betalas av verksamhetsutövarna själva.

Frank Tholfsson betonar att han tycker att miljöinspektörerna gör ett mycket bra jobb utifrån de förutsättningar som finns. Men när resurserna tryter så får man prioritera hårt bland arbetsuppgifterna och då görs endast det viktigaste och annat skjuts på framtiden.

– Det blir en ledningsfråga och en fråga för oss politiker, säger Tholfsson.

Oppositionen har tryckt på att myndighetsnämnden måste se till att miljökontorets organisation förbättras.

– Det arbetet har påbörjats, men det behöver fortsätta.