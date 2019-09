Fler säkerhetsvakter sätts in i Karlskoga: ”Det behövs just nu”

SVT Örebro var först med att rapportera om nyheten att en brottsförebyggande grupp tillsatts i Karlskoga kommun. Gruppen består av representanter från kommunen och polisen som har i uppdrag att göra Karlskoga till ett tryggt ställe att vistas på. Den senaste tiden har flera brott inträffat i Karlskoga, i kombination med att en del ungdomsgäng skapat oroligheter inne i staden.

– Det är ju i hela stan som de rör sig, men vi har valt att sätta in rondering i västra Karlskoga just nu, för det är där det behövs just nu, säger kommunens säkerhetssamordnare Josefine Thelin till SVT.

Däremot berättar hon att beslutet inte enbart grundar sig i den senaste tidens oroligheter.

– Då hade det här arbetet redan börjat, men självklart påverkar det att det gick snabbare, säger Josefine Thelin.