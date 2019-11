Flera år med skattesänkningar stoppas - trots fortsatt plus i kommunkassan

År 2017 sänkte kommunen skatten med ett öre. "Vi ser det som en symbolhandling till företagen och medborgarna" motiverade Ewa-Leena Johansson skattesänkningen som då godkändes av ett enhälligt kommunfullmäktige.

Sedan har kommunfullmäktige sänkt kommunskatten med en ett-öring varje år efter det. Men så sker alltså inte år 2020 utan nu ska kommunalskatten ligga kvar på nuvarande nivå på 21,02 kronor. Det har kommunfullmäktige bestämt.

Att sänka skatten med ett öre beräknas för Ljusnarsbergs kommuns del medföra ett intäktsbortfall på cirka 85 000 kronor på helåret.

Kommunen har dock inte haft några bekymmer med ekonomin de senaste åren. Det ena plus-resultatet efter det andra har avlöst varandra. En trend som ser ut att fortsätta.

– Vi vet att vi gör ett överskott till årets slut för 2019 också. Det visar de rapporter vi får från ekonomiavdelningen.

I delårsrapporten för januari-augusti är prognosen ett resultat för 2019 på plus 11,1 miljoner kronor.

– Det ser bra ut vad gäller ekonomin och exakt var vi landar i resultat till slut kan vi inte säga nu. Förra året gjorde vi ett plusresultat på nästan 20 miljoner kronor och någonstans där ser vi ut att kunna hamna även i år.

– En hjälp i sammanhanget är också att vi fört över 10 miljoner kronor i årets budget från de särskilda statliga flyktingpengar som vi fick för några år sedan. Det ska täcka avvecklingskostnader vi har för vår flyktingmottagning, säger Ewa-Leena Johansson.

År 2015 fick Ljusnarsbergs kommun 35,8 miljoner kronor i extra stöd från staten eftersom kommunen tagit emot många asylsökande.

Ljusnarsbergs kommuns resultat de senaste fem åren: År 2014: plus 21,9 miljoner kronor, 2015: plus 22,3 miljoner, 2016: plus 38,1 miljoner, 2017: plus 21,8 miljoner, 2018: plus 19,3 miljoner.

