Flera av Davor Dundics företag i konkurs: ”Har försökt få kontakt med företrädare för bolagen utan att lyckas”

Advokaten Isac Outinen är konkursförvaltare för Ambitiös Sverige och Ambitiös Gods.

– Jag fick ärendet den 14 februari och har sedan dess försökt få kontakt med företrädare för bolagen utan att lyckas. Däremot har jag haft kontakt med tidigare anställda i bolagen och utredningen pågår, det är allt jag kan säga i dagsläget, säger han till NA på torsdagen.

De två företagen har omfattande skatteskulder och försattes i konkurs vid Stockholms tingsrätt på egen begäran.

Ambitiös Sverige har ett krav på drygt 53 miljoner kronor (53 656 856) från Skatteverket.

Ambitiös Sverige Gods AB krävs på nära elva miljoner kronor (10 965 448).

– Det enda jag vet än så länge är att det är företag som tidigare haft en ganska stor verksamhet sett till omsättningen, säger Isac Outinen.

Enligt uppgifterna i den senaste tillgängliga årsredovisningen har Ambitiös Sverige Gods AB haft 74 anställda år 2017. Antalet anställda i Ambitiös Sverige AB uppgavs vid samma tidpunkt till två.

Båda företagen har också skulder registrerade hos Kronofogdemyndigheten sedan tidigare. För Ambitiös Sveriges del handlar det om 40,7 miljoner i skulder till inkassobolag, för Ambitiös Sverige Gods AB handlar det om 7,5 miljoner i ”gamla” skulder till Skatteverket.

Båda företagen har också sedan några veckor varit föremål för så kallade likvidationsprocesser hos Bolagsverket eftersom årsredovisningar inte har lämnats in i tid. Det innebär att man har påbörjat arbetet att helt enkelt avveckla de båda bolagen.

Den 3 februari inkom en ansökan från SE Banken att även de två bolagen Ambitiös Holding och Ambitiös NPP Communication ska försättas i konkurs.

Banken har en fordran på drygt en miljon kronor på de två bolagen. Det är en så kallad kontokredit som inte har betalats. Banken skickade en betalningsuppmaning till företagen den 14 januari, men någon betalning kom aldrig in.

Med detta som grund begärde banken därför företagen i konkurs.

En första konkursförhandling genomfördes i Örebro tingsrätt på torsdagen. Man kunde dock inte fatta beslut i konkursfrågan eftersom företrädare för de båda bolagen inte var kallade. En ny konkursförhandling kommer därför att hållas den 18 mars.

De båda bolagen har också andra skulder.

Ambitiös NPP Communication påfördes drygt två miljoner kronor i skatt under 2019. På torsdagen hade företaget ett samlat skuldsaldo hos Kronofogden på 2 163 870 kronor. Större delen av den summan består av skatteskulder.

Ambitiös Holding påfördes 276 226 kronor i skatt under 2019 och hade på torsdagen skulder på drygt 54 000 kronor hos Kronofogden. Större delen av dessa utgörs av skatteskulder.

Även flera andra av Davor Dundics företag är på väg att försättas i likvidation (se listan här intill).

Orsaken är även här att företagen inte har lämnat in sina årsredovisningar i tid.

Alla årsredovisningshandlingar ska ha kommit in till Bolagsverket senast sju månader efter räkenskapsårets slut. Sedan påförs en förseningsavgift på 5000 kronor. Efter nio månader påförs ytterligare 5000 i avgift. Efter elva månader påförs ytterligare 10 000 kronor, och företaget kan bli föremål för likvidation, alltså avveckling.

I praktiken kan det dröja längre tid än så på grund av hög arbetsbelastning på den ansvariga myndigheten Bolagsverket.

För ett av företagen, Vatten och Värme i Örebro AB, inleddes likvidationsprocessen i december förra året, och företaget försattes i konkurs i januari.

För flera andra företag har likvidationsärenden startat. Det innebär att man prövar om företagen ska försättas i likvidation. I samtliga fall är orsaken att årsredovisningar inte har lämnats in.

Fler andra bolag har heller inte lämnat årsredovisningar i tid.

Där har dock ännu inte några likvidationsärenden startat.

Ett företags räkenskapsår ska omfatta tolv hela månader. Företaget väljer själv vilken månad räkenskapsåret ska börja.

Enda undantaget från regeln om räkenskapsårets längd är för nyregistrerade bolag, där det första räkenskapsåret kan förlängas till max 18 månader.

NA har tidigare rapporterat att även flera andra av Davor Dundics företag har omfattande skatteskulder.

Sammanlagt för alla bolagen, inklusive de som nu satts i konkurs, handlar det om drygt 79 miljoner kronor.

Davor Dundic har gjort sig känd som sponsor av flera idrottsföreningar i Örebro, och stod även bakom evenemangen O helga natt och Rådhuskalendern de sista åren innan de avvecklades.

Fotnot: Nerikes Allehanda har sökt Davor Dundic för en kommentar.

En lång rad ärenden

Här är de av Davor Dundics bolag som har försatts i konkurs eller har pågående ärenden hos Bolagsverket.

► Ambitiös Sverige AB: (Verksamhet: Konsult) Konkurs 13 februari 2020.

► Ambitiös Sverige Gods AB: (Verksamhet: Transportförmedling, spedition). Konkurs 13 februari 2020.

► Vatten och värme i Örebro AB: (Verksamhet: VVS-arbeten, mateial och produkter) Konkurs 9 januari 2020.

► AB Ambitiös NPP Communication: (Verksamhet: Reklambyrå) Årsredovisning för perioden 2017-07-01 – 2018-06-30 borde ha varit inskickad senast den 31 januari 2019 (sju månader efter räkenskapsårets slut). Den 31 maj 2019 nåddes tidsgränsen då företaget riskerar likvidation. Konkursförhandling i Örebro tingsrätt på torsdagen, den 27 februari. Företaget var begärt i konkurs av SE Banken. Ny förhandling sker den 18 mars.

► Ambitiös Holding AB: (Verksamhet: Fastighetsbolag, lokaler) Årsredovisning för perioden 2017-07-01 – 2018-06-30 borde ha varit inskickad senast den 31 januari 2019 (sju månader efter räkenskapsårets slut). Den 31 maj 2019 nåddes tidsgränsen då företaget riskerar likvidation. Konkursförhandling i Örebro tingsrätt på torsdagen, den 27 februari. Företaget var begärt i konkurs av SE Banken. Ny förhandling sker den 18 mars.

► Ambitiös Logistik AB (Verksamhet: Uthyrning, arbetskraftstjänster) Likvidationsärende inlett 5 februari 2020 av Bolagsverket.

► Ambitiös Teknik AB: (Verksamhet: Redovisning, bokföring, uthyrning arbetskraftstjänster). Likvidationsärende inlett 5 februari 2020 av Bolagsverket.

► Dundic och partners AB: (Verksamhet: Företagsutveckling) Likvidationsärende inlett hos Bolagsverket den 25 februari på grund av att årsredovisning inte har lämnats in i tid.

► Mera Mera Örebro AB: (Verksamhet: Restaurangen A Bar och bistro vid Behrn arena). Likvidationsärende startat hos Bolagsverket på grund av att årsredovisning inte har kommit in i tid.

► Ambitious Nordic AB: (Verksamhet: Uthyrning, arbetskraftstjänster, rekrytering) Årsredovisning för perioden 2017-07-01 – 2018-06-30 borde ha varit inskickad senast den 31 januari 2019 (sju månader efter räkenskapsårets slut). Den 31 maj 2019 nåddes tidsgränsen då företaget riskerar likvidation.

► Dream team facilities AB: (Verksamhet: Städservice) Årsredovisning för perioden 2017-09-01 – 2018-08-31 borde ha varit inskickad senast den 31 mars 2019 (sju månader efter räkenskapsårets slut). Den 31 juli 2019 nåddes tidsgränsen då företaget riskerar likvidation.

► ÅBK bygg AB: (Verksamhet: Registrerad som ”ej angiven”) Redovisningen är lämnad i tid, men Bolagsverket har skickat ut föreläggande om komplettering den 11 november 2019 och en påminnelse den 10 februari 2020 med sista svarsdatum den 24 februari. Underskriften på den kopia av årsredovisningen som har skickats in går inte att läsa. Bolagsverket kräver in en handling i original. På torsdagen, den 27 februari, fanns ännu inget svar på begäran registrerat hos Bolagsverket.

► Master global club AB: (Verksamhet: Kontors- och teletjänster) Årsredovisning inkom den 31 juli 2019 (för perioden 2018-01-01 - 2018-12-31). Den var dock inte inskickad som underskrivet original. Föreläggande att skicka in ett sådant sändes den 29 oktober 2019. När inget original skickats in sände Bolagsverket en påminnelse den 5 februari 2020 med den 19 februari som sista svarsdatum. Något svar hade ännu på torsdagen, den 27 februari, inte kommit in.

Ett företags räkenskapsår ska omfatta tolv hela månader. Företaget väljer själv vilken månad räkenskapsåret ska börja.

Enda undantaget från regeln om räkenskapsårets längd är för nyregistrerade bolag, där det första räkenskapsåret kan förlängas till max 18 månader.