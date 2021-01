Flera dansband lägger ned: ”Vore bra med ett "danskörkort" till sommaren”

– Det har varit bland det värsta jag har varit med om. Vi har inte haft några jobb sedan slutet av februari och ingen vet när saker kommer i gång igen, om alla spelställen finns kvar. Och när det väl kommer i gång kanske dansarna har skaffat andra intressen. Det känns nästan kört, det här med dans, säger han.

Totalt kan det vara så många som tio dansband som har lagt ned verksamheten och inte kommer att återuppstå när coronapandemin är över. Även om det på papperet handlar om ett fåtal, innebär det stora förändringar, säger Thomas Deutgen, dansbandsexpert och chefredaktör för tidningen Får jag lov.

– Dansbandsbranschen omsätter ganska mycket pengar, men antalet band som spelar är ganska få. Det betyder att om tio band försvinner påverkas branschen och om tjugo försvinner skulle det ha en jättestor påverkan. Många har det tufft och jobbar med helt andra saker i dag.

I september gick flera dansband, bland andra skånska Donnez, ut med ett öppet brev till kulturminister Amanda Lind (MP) om att hela branschen var hotad. Flera dansband sökte och fick stöd från Kulturrådet, medan många arrangörer blev utan.

– I det fallet har staten tack och lov sagt att dansband är kultur. På så vis har Kulturrådet varit väldigt generöst. Tidigare har dansband aldrig fått någon form av statligt stöd, men det har de nu fått på samma villkor som till exempel Live Nation och stora svenska artister. Det har varit en räddning för branschen, säger Thomas Deutgen.

Sångaren Donne Laitila berättar att Donnez har fått del av stödet, men att det inte räckt och att de även har hållit sig flytande med hjälp av frivilliga donationer från fansen. Varje vecka har bandet strömmat konserter live på Facebook, med olika teman. I vår har de planerat konserter där de tolkar Vikingarna, har eget melodikryss och sjunger Elvis-låtar.

– Det har varit väldigt lyckat och något vi tänker fortsätta med även efter pandemin. Vi har haft uppemot 100 000 tittare och fått jättefin respons. Men det kan ju aldrig väga upp kärnverksamheten. Vi behöver komma ut, träffa folk och spela upp till dans, säger han.

Lasse Stefanz medlemmar befinner sig till största delen i riskgrupp. En tv-inspelning i Stockholm som skulle ha ägt rum strax före jul fick ställas in och bandet, ett av Sveriges största, har fått säga upp all personal.

– Förutom spelemännen så har vi en hel stab som jobbar heltid med bokningar och annat. Jag har sagt upp allihop, förutom personen som sköter ekonomin. Vi har fortfarande kostnader med amorteringar och hyror, säger Christer Ericsson.

Sedan är man orolig för gubbarna, vår basist Dallas åkte på corona och låg sjuk i fem–sex veckor i våras. Olle (Jönsson) ringer mig flera gånger om dagen bara för att snacka. Han är verkligen i riskzon så vi hoppas att han kommer att få lov att vaccinera sig snart.

En stor del av dansbandens intäkter tjänas ihop under sommarmånaderna. Eftersom situationen fortfarande är oviss känner de flesta dansbandsmusiker oro inför sommarn, men många hoppas att vaccineringen mot covid-19 ska hjälpa. Henrik Sethsson, sångare i Casanovas, föreslår ett "danskörkort".

– Det är ingen idé att boka ett stort dansband med bara 200 personer i publiken, då går arrangören back. Vi måste ha minst 500. Det vore bra med något slags vaccinationskort för att visa att man inte sprider smittan. Kanske har vi ett "danskörkort" till sommaren, kom ihåg var ni hörde det först, säger han.

Thomas Deutgen tror inte att arrangörerna vågar vare sig ställa in eller boka in något definitivt förrän Folkhälsomyndigheten ger klara besked.

– Anders Tegnell måste tydligt säga att "nu är det fritt fram att dansa igen". Så länge han inte gör det kommer branschen få lida. Hade jag varit arrangör hade jag varit väldigt nervös, för vem vill vara först ut att testa? Det måste kännas säkert, säger han.

Fakta: Så går det för dansbanden i krisen

Larz-Kristerz

Firar 20-årsjubileum 2021, men vågar inte sia om hur det ska firas. Hade bokat in en julshow i december som fick ställas in, gjorde i stället en digital julkalender på Facebook. Har sagt upp keyboardist och trummis, resten av medlemmarna är permitterade. Larz-Kristerz har medverkat i reklamfilm och strömmat spelningar under pandemin. Har sökt och fått kulturstöd.

Lasse Stefanz

Alla i bandet är permitterade och övriga anställda för bokningar är uppsagda. Flera har skaffat "civila" arbeten. Trummis och basist har varit sjuka i covid-19. Har spelat in ett nytt album, men har inte släppt det ännu. Har sökt och fått kulturstöd.

Casanovas

En av medlemmarna har sadlat om till lastbilschaufför, resterande är permitterade. Sångaren Henrik Sethsson skriver låtar åt andra dansband och har skrivit låten "Mota Olle i grind, Amanda Lind", som uppmärksammats inte minst av kulturministern själv. Bandet har spelat in en liveskiva och ett nytt album under pandemin. Har sökt och fått kulturstöd.

Donnez

Har haft strömmade konserter via Facebook varje vecka. Spelade på en dansbandsgala i Norge under sommaren, då par enbart fick dansa med varandra och inte byta partner. Skrev ett öppet brev till kulturministern om att branschen närmast har näringsförbud och bjöds in till ett möte. Har sökt och fått kulturstöd.

