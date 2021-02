Flera fel om elförsörjning

I NA den 17 februari kommenteras elförsörjningen i två inlägg, varav det ena kommer från Moderaternas näringspolitiske talesperson Lars Hjälmered med stöd av moderata örebropolitikern Lotta Olsson. Temat är brist på elkraft. Moderaterna tar dagens situation med viss effektbrist i södra Sverige som skäl att förorda mer kärnkraft.

I DN 14 februari finns ett klargörande debattinlägg, som visar att den bild moderaterna målar upp är felaktig. DN-artikeln, som är skriven av Linda Burenius (ordförande i föreningen 100 % förnybart) och Johanna Sandahl (ordförande i Naturskyddsföreningen) är baserad på statistik från Svenska kraftnät, Energimyndigheten och Energiföretagen. Av deras redovisning framgår att:

1) Sverige exporterar elkraft och att nettoexporten av el stadigt ökat sedan 2011 och år 2020 uppgick till cirka 25 TWh

2) även elimporten har minskat stadigt under denna period – den del som kommer från Polen har halverats

3) användningen av oljekraftverket i Karlshamn har minskat

4) användningen av kolkraft i Sverige har nästan helt försvunnit. Samtidigt som detta skett har vindkraften byggts ut så att den under 2020 levererade 30 TWh och den installerade effekten i kärnkraftverken minskat från ca 10 till 8 GW. TWh och GW kan inte jämföras direkt men med en antagen drifttid i kärnkraftverken på 7000 timmar per år innebär 8 GW ungefär 56 TWh per år.

Under lång tid har vattenkraften och kärnkraften levererat ungefär lika stor mängd el: 60-70 TWh per år vardera.

Förklaringen till att det inte uppstått elbrist utan att el kunnat exporteras i ökad utsträckning ligger till stor del i att industrin har effektiviserat sin elanvändning och tillskottet av vindkrafstel. Kärnkraften kommer inte att behövas i framtiden.

Moderaterna tycks anse att kärnkraften är fossilfri. I ett snävt perspektiv kan så tyckas vara fallet, men beaktar man helheten finner man att det inte är fallet. Utvinningen av uran sker till exempel med stort utsläpp av koldioxid.

Erland Stake

Örebro