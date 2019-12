Flera inbrott i Örebro under natten – gärningsmännen på fri fot

Vid sjutiden på måndagsmorgon fick polisen in ett samtal gällande ett inbrott i en bil på Drottninggatan i Örebro. Händelsen ska ha inträffat under natten där gärningsmannen krossat en framruta och stulit dyra elektriska verktyg.

Under natten inträffade ytterligare inbrott – den gången på norr. Någon hade under natten brutit sig in i flera förråd på Sofiagatan. Däremot är det oklart vad som stulits.

Polisen kommer åka till respektive plats för att söka efter spår. I nuläget har inga gärningsmän identifierats.