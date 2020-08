Flera parametrar vägs in vid beslut om god man-arvode

Svar på insändaren ”Halverat arvode till kedjans viktigaste länk” i NA måndag 3 augusti.

En ställföreträdare framförde i insändaren synpunkter på arvodets storlek för ställföreträdare i Örebro kommun.

Den beskrivningen av gode män och ställföreträdare som M Jakobsson gör i sin insändare visar på ett väldigt bra sätt vilket viktigt uppdrag den gode mannen har och vad det innebär att ställa upp för en medmänniska i behov av stöd. Uppdraget som ställföreträdare utförs av människor med stort patos och som har stort engagemang för personer som befinner sig i utsatta situationer. Tack vare den gode mannen slipper huvudmannen situationer av utanförskap i samhället. Gode mäns insatser är ovärderliga för att så långt som möjligt förhindra och lindra bland annat misär och hemlöshet. Örebro kommun och överförmyndarnämnden är tacksam för alla ideella insatser som görs och vi har ständigt nya behov av att engagera ställföreträdare.

Vi ser att samhällets krav gör att fler personer behöver stöd, gruppen unga vuxna växer med behov av ökade insatser.

Att vara ställföreträdare innebär att man är ödmjuk och lyhörd utifrån sin huvudmans önskemål om stöd och hjälp. Det är huvudmannen som i första hand ska betala ställföreträdarens arvode och ibland kan man som huvudman och ställföreträdare ha olika synpunkter. Ställföreträdaren kanske ser ett behov av stöd som huvudmannen inte håller med om. Vid beslut om arvodets storlek är det därför flera parametrar som ska vägas in och arvodet kan variera från år till år utifrån uppdragets omfattning och komplexitet. I de fall som huvudmannen inte har inkomst att betala arvodet till sin gode man är det Örebro kommun via skattebetalarna som går in och bekostar uppdraget. Det är våra politiker som varje år tar beslut om arvodets storlek med stöd och hjälp av Sveriges kommuner och regioners rekommendationer.

Susanne Bergström

verksamhetschef Överförmyndarkansliet