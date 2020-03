Flera sätt att läsa Leva

Tack för dina synpunkter på Region Örebro läns nya tidning Leva (NA 18 mars). Tidningen delas ut till länets alla hushåll och vårt mål är att tidningen ska vara tillgänglig för så många som möjligt. Till nästa nummer kommer vi bland annat att öka teckenstorleken och jobba mer med kontraster gällande färger och bilder. Om du vill lyssna på Leva så finns den i inläst format. Du kan lyssna på filerna via vår webbplats, eller via appen Legimus. Du kan också prenumerera på tidningen i Daisyformat via Myndigheten för tillgängliga medier.

Här kan du hitta mer information om att lyssna på Leva: www.regionorebrolan.se/lyssnaleva

Vi beklagar att vi inte levde upp till dina förväntningar med vårt första nummer och hoppas att de ändringar vi nu gör leder till en bättre läsupplevelse.

Marjetta Leijonhufvud

kommunikationsdirektör

Region Örebro län