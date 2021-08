Flera stölder och skadegörelse i Kumla den gångna helgen

En okänd gärningsman bröt sig under förra veckan in i en bostad i centrala Kumla. På platsen stals en dator och en grovdammsugare. En annan villaägare fick också påhälsning av objudna gäster. Målsägaren upptäckte brytmärken på två av dörrarna på husets baksida.

Även två byggarbetsplatser fick besök under förra veckan av objudna gäster. Vid ett företag hade någon hade klippt sönder ett staket in till industritomten. Inget stals. På den andra byggarbetsplatsen ska anmälaren ha sett flera personer på byggarbetsplatsen på lördagskvällen. Personerna är nu misstänkta för att olovligen ha tagit sig in på byggarbetsplatsen.

På lördagskvällen skedde det även en skadegörelse då ett par ungdomar drog sönder ett handfat som satt fast på en lastbrygga till ett företag i centrala Kumla. Ett vittne hörde en smäll och såg att handfatet var sönderslaget.

Även ett par bilägare i Kumla utsattes i helgen för stölder. Grillen och registreringsskylten på två bilar parkerade i Kumla blev stulna. Bakrutan på en tredje bil krossades. I slutet av förra veckan stals även en moped ur ett garage. Enligt polisanmälan ska även två grannar fått sina mopeder stulna.