Flera tecken på att det mesta går åt rätt håll nu: ”Vi börjar se slutet på eländet”

Larmen kring coronaviruset har avlöst varandra. Men nu finns tecken som visar på en vändning. Att det faktiskt finns lite ljus i tunneln.

Vi bombarderas av statistik från olika håll varje dag och det är inte lätt att veta och förstå de siffror som presenteras. Men utgår vi från folkhälsomyndighetens siffror, som redovisats på samma sätt sedan början av pandemin, så kan vi se både ett trendbrott och en ljusning. Det tydligaste tecknet är att alla kurvor inom sjukvården pekar åt rätt håll just nu. Antalet döda i covid-19 fortsätter att minska dag för dag. Sedan mitten av april, då det rapporterades upp till 118 dödsfall per dag, har kurvan över dödsfall stadigt pekat nedåt i Sverige. Myndighetens siffror redovisar nu runt 20 dödsfall per dag. Det är fortfarande ofattbart många dödsfall av en och samma orsak men mitt i allt elände ändå en förbättring mot tidigare.

Även antalet patienter som vårdas för covid-19 på sjukhus minskar. Den stora nyheten i veckan var att det är rekordfå nyinskrivna på landets intensivvårdsavdelningar. Vissa sjukhus har inte haft några nya covid-19-patienter på intensiven på flera dagar. Andra sjukhus har bara haft enstaka nya patienter. Det här innebär en mindre påfrestning på vården och för alla anställda som slitit under så lång tid.

Det är ett tecken på framtidstro och viktigt för att ekonomin ska komma igång igen

Vid sidan om sjukvården finns många andra tecken på att samhället håller på att återhämta sig. En bransch som hade det riktigt kämpigt i början är besöksnäringen. I veckan kunde NA berätta att flera stora hotell i Örebro nu fått fart på verksamheten igen. En katastrofal maj följdes av en juni som blev bättre än förväntat. En orsak är den slopade tvåtimmarsrekommendationen som innebär att svenskarna nu kan resa hur som helst i Sverige. När i princip hela utlandsturismen ligger nere så väljer många semester runt om i Sverige istället. Det här innebär möjligheter för många företag i Örebro län. Även statistik från tillväxverket visar att besöksnäringen håller på att hämta sig.

Efter en rejäl svacka under våren ökar antalet nya företag i Sverige. I juni var ökningen kraftig enligt statistik från Bolagsverket. Antalet nya registreringar ökade med 35 procent jämfört med juni månad 2019. Det är ett tecken på framtidstro och viktigt för att ekonomin ska komma igång igen.

Men totalt sett kan vi nog konstatera att det värsta har varit

EU-kommissionen räknar i sin nya prognos med att det kommer att gå bättre för Sverige än många andra länder i euroområdet. EU räknar med att ekonomin inom euroområdet krymper med 8,7 procent i år medan Sveriges ekonomi bara minskar med 5,3 procent. Det är dessutom en höjning av tidigare prognoser för Sveriges tillväxt i år.

Statistiken inom sjukvården och tecken på återhämtning inom ekonomin inger hopp. Men det finns fortfarande mycket som inte är bra. Konkurserna ökar liksom arbetslösheten. I veckan larmade också hyresgästföreningen att fyra av tio hyresgäster hittills fått minskade inkomster på grund av pandemin och känner en viss eller stor oro över att inte kunna betala sin månadshyra. Det är en mycket allvarlig larmsignal.

Det är både plus och minus just nu. Men totalt sett kan vi nog hoppas att det värsta har varit och att vi börjar se slutet på eländet. Även om det är långt kvar. Så håll avstånd och framförallt - håll ut!