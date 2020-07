Flest topp tio-placeringar av alla – men Marcus Ericsson jagar segern: ”Är otroligt hungrig – men får inte fokusera för mycket på det”

I premiären i Texas förbyttes en trolig åttondeplats mot en 19:e-placering när teamet schabblade i depån. Men sedan dess har Marcus Ericsson, 29, varit pålitlig som ett schweizerur.

Sjätteplatsen i Indianapolis, förra helgens tionde- och fjärdeplatser på Road America och helgens dubbla niondeplatser i Iowa gör att Örebroförare nu har Indycarseriens längsta pågående svit av topp tio-placeringar – och bara mästerskapsledande teamkompisen Scott Dixon och regerande mästaren Josef Newgarden har lika många noteringar bland de tio främsta sett över hela säsongen.

Problemet för Ericsson? Att han bara har en topp fem-placering och ingen pallplats, vilket gör att den fina sviten bara räcker till åttonde plats i mästerskapet medan Dixon och Newgarden är etta och trea. Tio olika förare har stått på podiet i år, men Kumlasonen får fortsätta vänta. Och mest av allt längtar han efter första segern i mästerskapet – senast Marcus över huvud taget vann en tävling var under sista året i GP2, på Nürburgring i början av juli 2013.

– Det är jäkligt länge sedan, och det är klart att jag är otroligt hungrig efter att vinna igen, man är ju en otrolig tävlingsmänniska. Det gick väldigt många år när det inte fanns någon chans att jag skulle kunna vinna, men nu vet jag att jag har möjligheten varje helgen, och då är det klart att hungern växer, säger Ericsson till NA, och syftar framför allt på de fem säsongerna i bottenteam i formel 1.

Svenske teamkompisen Felix Rosenqvist, som liksom Marcus debuterade i Indycar i fjol, tog sin första seger förra helgen. Efteråt berättade han att han jagat hårt – ibland kanske alltför hårt – för att bryta vinstnollan.

– Det är ju så, man får inte fokusera för mycket på det, för då är det lätt att vilja för mycket, ta i för hårt och göra misstag. Fortsätter jag att maximera mina prestationer och att fokusera på det i stället så kommer segrarna komma, säger Ericsson.

– Nu har jag visat upp jämnheten och att jag hela tiden är med i matchen, och det börjar bli dags för en fullträff. Jag hade hoppats att den skulle komma i Iowa, men jag får fortsätta jobba. Förra än senare kommer saker att gå min väg.

Helgens två niondeplatser på den korta ovalen i Iowa kom med olika känslor. Fredagskvällens resultat var en maximering av en bil som saknade fart ”i trafik”, alltså bakom andra bilar. Lördagskvällens lovade mycket bättre, men stördes av otur med tajmingen när säkerhetsbilen kom ut efter ett par olika incidenter.

– Jag satte näst snabbaste varvtiden i första racet, så jag tror att bilen egentligen var väldigt snabb. Men när jag kom i trafik hade jag väldigt dåligt grepp i bakändan, och det vill man inte ha på en oval. Jag får vara hyfsat nöjd med att det blev en topp tio-placering där, säger Ericsson.

– Inför andra racet gjorde vi en del ändringar till det bättre. Tyvärr fick jag en dålig start, men sedan körde jag upp mig till femte plats och hade bra fart. Men ett jäkla missflyt där det två gånger i rad blev säkerhetsbil direkt efter mina depåstopp gjorde att jag tappade till tolfte plats. Jag körde ändå upp mig till nionde, men jag hade en bra bil och förtjänade bättre. Man ska komma ihåg att vi inte var de enda som hade missflyt, men det känns ändå lite surt.

Mest uppmärksamhet under helgen fick Ericsson nog ändå för att han tack vare Indycars nya huvudskydd aeroscreen – som liknar formel 1-bilarnas halo men som också har en vindruta – undkom potentiellt allvarliga skador när vrakdelar från en krasch mellan Colton Herta och Rinus VeeKay slungades mot hans bil. Delarna studsade mot vindrutan utan att skada svensken.

– Det var en rätt så stor del som träffade. Det är svårt att säga var den hade träffat om inte aeroscreenen hade suttit där, men när sådant här händer är man väldigt glad att den finns. Det smällde till lite när den träffade, men jag var så fokuserad på att inte köra på någon av bilarna att jag inte hann tänka så mycket på det. Den slog sönder lite grejer, men inget som påverkade bilens prestanda, säger Ericsson.

Racen i Iowa var fjärde och femte inom loppet av 15 dagar, tredje och fjärde på åtta dagar. Lägg därtill tidsträningar och kval så blir summan det mest hektiska schemat i Indycars historia. Mycket av snacket på förhand handlade om den tuffa fysiska påfrestning, och många av förarna vittnade efteråt om hur krävande det varit. Bland annat avslöjade Conor Daly för Racer.com att han svimmade i depån efter lördagens race och fick föras till banans sjukstuga för att få dropp.

– ”Helt förjävligt, varmt och jobbigt” sa många av de andra jag pratade med, men själv kände jag att jag kunde kört ett race till dagen därpå. Jag kände mig fräsch hela tiden. Jag är rätt övertygad om att jag är en av de mest vältränade förarna, och det betalar sig en sådan här gång, säger Ericsson.

Efter det intensiva tävlandet väntar nu två lediga veckoslut innan tempot växlas upp igen med fyra tävlingshelger i rad. Ericsson har inga spikade planer för ledigheten, men en del fysträning ska i varje fall klämmas in – som vanligt.

– Alex (Elgh, personlige tränaren) är här nu, så vi funderar på att åka på någon träningsresa, slänga in cyklarna och åka till något häftigt ställe. Men jag ska vila upp mig också, för det har ändå varit intensiva veckor och jag känner mig sliten framför allt i huvudet.

Mästerskapsställningen

Indycar efter sex av 14 deltävlingar: 1) Scott Dixon, Nya Zeeland, Chip Ganassi racing, 244 poäng, 2) Simon Pagenaud, Frankrike, Team Penske, 195, 3) Josef Newgarden, USA, do, 191, 4) Patricio O'Ward, Mexiko, Arrow McLaren SP, 162, 5) Will Power, Australien, Team Penske, 142, 6) Graham Rahal, USA, Rahal Letterman Lanigan racing, 142, 7) Colton Herta, do, Andretti autosport, 140, 8) Marcus Ericsson, Sverige, Chip Ganassi racing, 137, 9) Felix Rosenqvist, do, do, 120, 10) Alexander Rossi, USA, Andretti autosport, 118.