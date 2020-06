Flyttar hem från Abu Dhabi för att ersätta Broberg – här är Örebrotravets nya vd: ”Lite av en drömvärvning”

Efter elva år slutar Claes Broberg som sportchef på Örebrotravet, nu är hans efterträdare klar.

Det blir 49-årige Robin Thörn som blir ny vd/sportchef, han kommer börja sin tjänst i augusti. Robin har en bakgrund som travägare, uppfödare och har även jobbat extra i stallmiljö i unga år. Han har fru och två barn, ser sig som en travnörd.

Just nu håller han på att flytta hem till Sverige från Abu Dhabi för att påbörja sin nya utmanande tjänst, för tillfället jobbar Robin som global aktiechef.

Fredrik Askhem är ordförande i Örebro travsällskap och berättar om hur han ser på Robin och varför valet föll på honom:

– Vi har jobbat väldigt brett och haft hjälp i rekryteringsarbetet. Det har varit en 20-tal sökande och mycket jobb att komma fram till vem som ska bli erbjuden jobbet. Man kan tycka att det tagit lång tid, men vi ville verkligen hitta rätt person. Valet föll på Robin mycket för att han kan trav och att han är en bra ledare som har starka meriter i ryggsäcken.

– Det kommer inte bli lätt att ersätta Broberg som gjort ett bra arbete över lång tid. Robin har en styrka i att han är en bra kommunikatör och teamledare, att han sedan är vass på plus och minus när mycket handlar om ekonomi är vi också väldigt tillfreds med. Just hans förmåga att leda ett team tror jag kommer visa sig och bli mycket uppskattat, alla anställda på kontoret har fått en mycket positiv bild av Robin det säger en hel del om honom som person.

– För oss är detta lite av en drömvärvning som man säger i fotbollssammanhang, vi har i Robin fått tag på en jordnära person som är väldigt ödmjuk. Mycket just nu inom travet går lite på sparlåga och vi har för tillfället ett litet vakuum med tanke på coronapandemin. Just därför känns det väldigt passande att få in en ny vd/sportchef som kan sätta sin prägel på vår verksamhet och inte hamna i gamla hjulspår.

– Vi har inom styrelsen sagt att vi ska försöka utveckla Örebrotravet så gott vi kan. Robin är med på det resonemanget och jag hoppas innerligt att folk ger honom chansen och att han får tid på sig att sätta sin touch på Örebrotravet. Vi har anställt en hungrig person som vill komma igång med sitt arbete och jag är som sagt övertygad om att han är rätt namn för jobbet.

Mårten Eriksson