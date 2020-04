Född i ett sovjetiskt fängelse – här är Örebrostjärnans ödesmättade historia: "Vem är jag att tycka synd om mig själv?"

Jiloan Hamads familj är kurdisk, från Irak. Och den är viktig för honom. Ursprunget, folket, kampen för frihet som förts under många år och på många fronter.

Det är en lång och brokig historia, och den ser inget slut.

– När vi tagit upp kampen mot IS, och man tror att det har lagt sig. Då öppnar Turkiet upp för att invadera i syriska delen av Kurdistan. Det är alltid någonting, vi har många fiender, och det känns som att vi aldrig kan andas, säger Jiloan, på en fråga om läget just nu.

Din familj, dina närmaste, har varit direkt inblandade i den här kampen. Hur tänker du runt det, hur påverkar det din vardag?

– Det gör ju att man blir extra insatt. Det är ens eget folk, och man följer det ganska mycket. Det är jobbigt att se bilder, man har vänner i olika städer. Kurdistan finns över fyra länder, Irak, Iran, Syrien och Turkiet. För mig smärtar det lika mycket oavsett i vilket land det händer, vi är ändå ett folk.

Jiloan Hamad är och har varit inblandad i ett stort antal projekt som syftat till att hjälpa det kurdiska folket.

– Man gör det man kan. Jag försöker att involvera mig, men inte för mycket politiskt. Jag tänker mer på vad vi kan göra för de krigsdrabbade. Barn som kanske förlorat sina föräldrar, familjer som inte ens har råd att köpa mat och det nödvändigaste. Så vi har organiserat ganska många event för att samla in pengar, och de hör av sig ofta till mig om jag kan hjälpa till, och jag försöker sprida budskapet, sträcka ut en hand. Och Sverige är fantastisk på det sättet, det är inte bara kurder här som hjälper till. Det är svenskar av alla ursprung som vill bidra. Vi ser det hela tiden med galor som drar in miljontals kronor till att hjälpa människor som har det svårt.

Din far var peshmerga, en kurdisk soldat, i kriget mot Saddam Husseins regim. Vad vill du berätta om det?

– Farsan är sådan som alltid kollar nyheter, har åsikter och synpunkter på det mesta. Jag gillar hur han tänker, inte bara för att han är min pappa. Och han har sagt till mig varje gång jag försökt ge mig in i en diskussion att "ge dig inte in i politik, det är bara huvudvärk". Han har själv gjort den här jobbiga resan, han har gått i frontlinjen, krigat, förlorat vänner, anhöriga, blivit skadad själv. Så han har kommit till en gräns där han insett att det inte blir rätt hur du än vrider och vänder, säger Jiloan.

Han fortsätter:

– Han ifrågasätter till och med den egna ledningen, vad är det vi krigar för? Okej, det är friheten, men sedan då, vad händer sedan? Är det här rätt väg att gå?

– Han gillar indirekt att jag bryr mig, men han vill inte att jag ska vara den killen som blandar fotboll med politik, eller säger någonting som kan slå tillbaka.

Han vill inte att du ska ta på dig någon roll som galjonsfigur för den kurdiska kampen?

– Verkligen inte, och det är inte mitt jobb. Jag spelar fotboll, men om jag ändå har en plattform och vill göra något bra – det vill jag använda. Inte för att provocera, säga att det här landet är dåligt, dom eller dom har gjort fel. I politik och krig är det inte många som har alla rätt.

– Det är bättre att försöka hjälpa dem som lider, som har det svårt, så om det är en välgörenhetsgala så försöker jag få med andra spelare och stötta. Jag kan rycka i mina trådar, kontakter.

Jag läste i en intervju från 2017, när du precis kommit hem till Hammarby från Tyskland, att du kunde känna dåligt samvete för att du inte gjorde mer. Att du tyckte att du kanske borde vara där, på plats under kampen mot IS. Hur tänker du runt det?

– Jag har många vänner i Sverige som har bra jobb – läkare, advokater, sånt – och de har åkt dit för att hjälpa på plats. När vi samlat pengar, flera hundratusen, så åker en grupp och hjälper till med förnödenheter på plats. De köper allt där, det kan vara barnmat, mjölk, blöjor, det nödvändiga. Och då har jag känt att, fan, jag kanske borde ta det ett steg till och åka med.

– Inte att jag skulle åka dit och kriga, jag kan inget om sånt. Skulle inte klara mig i 20 sekunder. Tanken var i så fall att hjälpa bakom med det jag kan. Men jag har kommit fram till att jag är fotbollsspelare, jag gör det jag kan härifrån.

Det är viktigt nog?

– Det tycker jag. Och en polare till mig sa något fint. Peshmerga är vad vi kallar våra soldater, och det finns olika typer av folk som gör något bra för kurder. Peshmerga är våra hjältar, så klart, de som slagits i frontlinjen, men det finns andra sätt att hjälpa till. Du spelar fotboll, och gör många kurder stolta. Fortsätt fokusera på det och ha inga andra tankar.

– Det var en fin tanke, fint sagt, och jag började förstå då att det är viktigt att göra det man kan. Kurderna är stolta över andra kurder som lyckas på olika sätt, till och med om man spelar för det irakiska fotbollslandslaget.

Jiloan Hamad har gjort det, spelat för Iraks landslag i en VM-kvalmatch. Han har spelat för Sverige tidigare, men valde Irak när han inte fick plats i den svenska EM-truppen 2018. Vilket många tyckte att han borde ha fått.

Men det här att spela för Irak var inget självklart val, av andra skäl än de rent sportsliga.

– Det var en grej jag tänkte på jättemycket. Pappa var ändå med och slogs i armén mot Saddam Husseins regim, så indirekt så krigade han mot Irak. Och så ska jag spela för irakiska landslaget ...

Det finns en motsägelse i det, givetvis.

– Självklart. Men samtidigt har vi bott sida vid sida med irakier, vi har jättemånga familjer och vänner som pappa växte upp med som är irakier. Och många irakier slogs mot Saddam också. Och för mig har det varit så att en eller två kurdiska spelare varit med i irakiska landslaget i alla år, och varje gång jag varit i Kurdistan har jag fått frågor om när jag ska spela för Irak. För kurderna är det en stolthet att ha spelare i irakiska landslaget, det vägde över i mitt beslut.

Du har bara spelat en landskamp för Irak – ett inhopp mot Hongkong i VM-kvalet i oktober i fjol?

– Ja, jag vet inte vad jag ska säga riktigt. Jag fick många samtal innan från spelare i Europa som representerat irakiska landslaget. Där finns en tvist, de ser europeiska spelare lite annorlunda. Och de irakiska spelarna kanske inte är så samarbetsvilliga...

Nu är du ganska snäll i din beskrivning?

– Ja, väldigt snäll. Under matchen märkte man att de kanske inte ville passa bollen till mig. Jag hoppade in 30 minuter mot Hongkong i min debut. Det var lite snack runt just det där efteråt, det gjordes ett klipp på några minuter med lägen där jag var fri utan att få passningen. Varenda tv-studio pratade om det, och de frågade mig, men jag sa att allting är bra. Jag ville inte komma dit och röra om i grytan.

Sedan dess, oktober 2019, har Jiloan inte varit uttagen.

– De närmaste laguttagningarna efter det har det nästan inte varit med några utländska spelare, "expertplayers" kallar de oss. Ahmed Yasin (örebroare i BK Häcken, liksom Jiloan med BK Forward som moderklubb) har inte varit med heller, och det är flera av de bästa pelarna inte tagits ut.

Är synen att ni kommer och tar plats från inhemska spelare, tror du?

– Exakt. Och det är ganska mycket politik i förbundet. Det är känsligt att prata om, och jag vill vara lite diskret. Det hände mycket, och det är något helt annat än här hemma.

– Men för mig var det lärorikt, och det var riktigt häftigt att se publiken i Basra, när de sjöng nationalsången och så, det var wow! Allt omkring, arenan, faciliteter, hotell, organisation, allt var bra.

Om du blir uttagen igen, ställer du upp då?

– De älskar fotboll där nere, och jag vill vara med. Jag är fortfarande sugen på det, det finns många bra spelare, det går bra i VM-kvalet. Jag har inget att förlora. VM är det ultimata målet och om jag kan hjälpa dem så gör jag det. Men vi får se vad som händer. Jag har fått jättemycket kärlek från irakiska fans, så det är inget att tveka om.

När Jiloan Hamad lämnade Malmö FF efter 2013 gjorde han det som lagkapten för svenska mästarna. Tyska Hoffenheim var steget mot höjderna, och Jiloan var 23 år. Det har inte varit spikrakt därifrån. Flera för honom olyckliga tränarbyten och en knäskada skapade en situation där han fick börja om i Hammarby 2017.

Men inget gnäll från Hamads sida.

– Visst, jag har haft en del otur. Men det är så fotbollen är, det är inget jag går och funderar över. Jag har haft ett bra liv, fått spela fotboll i hur många år som helst. Jag är priviligierad, har kunnat vara där för min familj, så jag är nöjd med karriären.

Tror du att den inställningen kommer ur att du vet vad din mamma och pappa gått igenom för att ge dig det här livet?

– Ja, det tror jag. Men också hur jag växte upp själv. Jag fick allt jag behövde, men uppskattade ett par äkta Nike fotbollsskor när jag var 14 år på ett annat sätt än vad andra ungar kanske gjorde. Jag plockade upp dem varannan timme ur kartongen under sängen och var helt fascinerad och tacksam över dem. Och just den tacksamheten över så lite är jag glad över. Och över att ha föräldrar som varit med om så sjukt mycket.

– Det finns så många historier om hur det varit för dem, så jag tänker ofta att vem fan är jag att klaga över att jag inte får spela, vem är jag att tycka synd om mig själv. Alla har inte den ... jag skulle kalla det turen. Alla får inte inte känna den där extra glöden, motivationen. Jag gör inte det här, spelar fotboll, enbart för mig själv, utan för mina föräldrar, min släkt.

– Så jag är tacksam, jag är glad och jag vet att jag haft tur som fått chansen att vara den jag är.

Du är född i Sovjet 1990, på ett fängelsesjukhus i Baku. Mitt under brinnande flykt?

– Ja, i passet står det Sovjet, men i Baku, det som blev Azebajdzjan. Mamma var höggravid när de flydde. Och det var inte så att de tog ett plan från Kurdistan till Moskva, resan tog dem 17-18 dagar. Det var bilar, promenader, övernattningar på dåliga ställen, smugglingar över gränser. 100 procent rädda, och så var de fängslade under en tid innan vi fick komma vidare till Moskva. Jag föddes i ett fängelsesjukhus, och jag har en storasyster som var ett år då.

Han drar in luft och avslutar:

– Så hur kan jag klaga?

Han var två år när familjen kom till Sverige, Örebro. Markbacken. Där bor föräldrarna kvar. Där började Jiloan Hamads fotbollsresa, BK Forward, Malmö FF och vidare ut i världen.

Och den går vidare. Nu i kroatiska Gorica, med tillfälligt uppehåll under coronapandemin. Men det är en annan historia.

Fakta

Namn: Jiloan Hamad.

Född: 17 november 1990 i Baku, dåvarande Sovjetunionen.

Klubbar: BK Forward (–2008) Malmö FF (2008–2013), 1899 Hoffenheim (Tyskland, 2014–2017), Standard Liége (Belgien, lån, 2015) Hammarby (2017–2018), Incheon United (Sydkorea, 2019), HNK Gorica (Kroatien, 2019–)

Meriter: Svensk mästare med Malmö FF 2010 och 2013.

Landskamper: Sverige: 8 A, 28 U21, 17 U19, 9 U17. Irak: 1 A.