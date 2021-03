Folkfesten ersätts med app – så blir Vårruset i Örebro 2021: ”I år finns inget som hindrar killar att anmäla sig”

Vårruset är lika mycket folkfest som motionslopp.

Men under coronapandemins andra år ersätts jätteloppet av en app, en presentlåda och lite picknickmat.

Spring när du vill, under en vecka i maj.

– Får vi hälften så många anmälda som normalt är det bra, säger Christer Palmén som ansvarar för tävlingen i Örebro.

Herrtävlingen Gubbracet ställs in helt.