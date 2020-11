Föll tillbaka på slutrundan – men Örebrogolfaren tog karriärens näst bästa placering: ”Speciell tävling”

Säsongen inleddes med en sjundeplats på Europatourtävlingen i Australien i februari. Därefter har Örebrogolfaren Johanna Gustavsson levererat flera fina resultat med bland annat en elfteplats i Tjeckien och tre starka rundor under British Open-debuten i somras.

Under torsdagen hade hon dock chansen att notera karriärens bästa resultat. Det efter att hon låg sexa efter två av tre rundor under Europatourtävlingen i Saudiarabien. Men trots en bra runda som slutade på tre under par, så tappade hon två platser och slutade på en delad åttondeplats.

– Det är såklart kul att spela bra. Jag är absolut nöjd. Det är alltid kul att vara där uppe, säger hon.

Tävlingen hade dock ett annorlunda upplägg då den individuella tävlingen dubblerade med en lagtävling för fyrmannalag. Gustavsson var kapten i laget med svenska Anna Magnusson, finska Elina Nummenpää och lokala amatören Nathan Williamson. Inför den sista dagen låg laget på en 13:e-plats, men under avslutningen föll man tillbaka och slutade på en delad 29:e-plats av 37 lag.

– Det var en speciell tävling eftersom det var så mycket fokus på lagtävlingen. De mesta pengarna var ju där också. Det gick väl sådär för vårt lag, men bättre individuellt.

Lägger man upp det annorlunda på något sätt när det är en lagtävling samtidigt?

– Nej, egentligen kan man bara påverka sin egen golf i alla fall. Vi har pratat mycket i bollen och vi hade en amatör med oss, så det är kul att träffa nytt folk. Man försöker väl göra birdies, så det är lite som vanligt, även om man tänker mer på hur det går för laget.

Nästa vecka spelas säsongens sista tävling på Europatouren när Andalucia Costa Del Sol Open De Espana avgörs.

– Jag flyger hem i morgon och sedan till Spanien på söndag, så jag hinner hem och tvätta innan jag drar iväg igen. Jag får väl försöka satsa på en ännu bättre placering. Man satsar ju alltid på att vinna, men det är klart att jag hade varit jättenöjd med topp fem. Jag spelar på, så får vi se hur det går.

Vad behövs för att du ska kunna vara med och utmana om segrar på allvar?

– Fler birdies och färre misstag. Egentligen tror jag att jag ligger rätt bra till i birdieligan och är högt rankad där, så det är väl mest att få bort de andra misstagen. Det är bara att träna på och det går ju i rätt riktning.