Förälder rasar mot skolappen It's learning – den är för krånglig: ”Kan inte vara ensam om att bli virrig av det här”

Till vardags jobbar Sandra Wallin som webbutvecklare. Hon känner till appar, datorprogram och internet som en sjöman känner till havet. Men appen "It's learning" där hon ska följa vad som händer sonen i skolan får henne att skaka på huvudet.

– Det är så frustrerande, för jag borde ändå fatta det här, säger hon.

När skolan bytte från information via mejl varje fredag till "It's learning" tog det ett tag innan Sandra Wallin förstod att det fanns en särskild app. Hon loggade in via kommunens hemsida till en början. Väl inne i appen växte hennes förvirring. Hon hittade inte fram till den relevanta informationen.

- Det är inte pedagogisk, och det är inte logiskt Det är bökigt, och det grundar sig att appen är flexibel och man kan göra en massa saker, säger hon.

Hon berättar exempelvis att sonen har läxor varje vecka.

– Det skulle vara bra att hitta information om det, men jag hittar den inte, säger Sandra Wallin.

Hon berättar att hon har missat friluftsdagar, läxor och matsäckar och en massa andra saker.

– Jag kan inte vara ensam om att bli virrig av det här. Det måste vara fler föräldrar som är det, säger säger Sandra Wallin, och tillägger:

– Det måste vara mer ”basic” för att en vanlig person ska fatta det.

En app där föräldrar kan följa vad barnen gör i skolan tycker hon ändå är en bra idé.

– Ja. absolut. Grundkonceptet är bra. Men då måste informationen vara lätt att nå. Man ska inte behöva vara kärnfysiker för att leta rätt på saker och ting, säger Sandras Wallin.

Hon fortsätter:

– Jag sa till min sambo att jag ska ta mig sjutton koda en egen app gratis och ge dem. Så här gör ni.

Hur skulle en sådan app se ut?

– Om jag som utvecklare skulle göra en sådan app skulle jag ha en sida med få puffar eller ingångar. Det ska bara vara läxor, nyheter, kalendarium och sådana saker. Det ska vara visuellt och lätt att hitta.

Nu har hon i stort sett gett upp och kör "old school". Hon frågar sonen direkt om läxor och vad som är på gång.

– Jag skickar också meddelanden till läraren via appen, men då överbelastar jag systemet. För det är inte meningen att lärarna ska sitta och svara på en mängd meddelanden med frågor från mig hela tiden, säger Sandra Wallin.