Förare kan ha smitit – påkört lodjur hittat på riksväg 50: "Ligger i frysen på polisstationen nu"

Länsstyrelsen har också varit på plats för att dokumentera.

– Det var en person som från början sett ett dött lodjur, mitt emellan norra och södra infarten till Lindesberg, säger Stefan Dangardt, presstalesperson på polisen.

Men det var inte samma person som kört på lodjuret som ringde in. Och därför upprättas en anmälan hos polisen.

– Det kan vara brott mot jaktförordningen eller smitning, säger Dagnardt.

Alla som kör på ett lodjur eller annat vilt måste anmäla det till polisen. Platsen ska också märkas med speciella viltband som ska finnas i bilen.

– Man ska ringa till polisen om man kör på det som kallas statens vilt. Det kan även vara mufflonfår, fåglar och annat, säger Dangardt och fortsätter:

– Lodjuret ligger i en frys på Lindesbergs polisstation nu. Det ska till statens veterinärmedicinska anstalt för undersökning. Det är inte för att utreda dödsorsaken utan även för att man kan vilja se över beståndet och sådant.

Den som kört på lodjuret kan dock ha varit omedveten om händelsen, menar Dangardt. Det är därför inte säkert att något med avsikt avvikit från platsen.

– Vilket djur som helst kan springa upp på vägen där föraren till kanske lite tyngre fordon som en lastbil inte ens märker att man kört på ett djur.

Polisen har i nuläget inga spår efter föraren som kan ha kört på lodjuret.

– Det finns inga spår what so ever.

OBS! Kartan anger bara var riksväg 50 utanför Lindesberg är dragen. Således anger kartan inte den exakta platsen där lodjuret anträffades.