Förberedde snabb ökning av coronapatienter under påsk – anstormningen uteblev: ”Just nu ligger vi på en fin platå”

De olika coronakurvorna för Örebro län ser relativt stabila ut.

Sedan i går, söndag, är det två färre som vårdas på en intensivvårdsavdelning, totalt 18. Antalet som vårdas på en vanlig vårdavdelning är 58, vilket är sju fler sedan söndagen men endast fem fler sedan i fredags.

Och Rene Bangshöj, chefläkare, säger till P4 Örebro att sjukvården hade väntat sig ett betydligt högre tryck av coronapatienter under påsken.

– Vi hade i torsdags en oro för att vi skulle komma in i en väldigt stor sökning av covid 19-positiva patienter. Vi höll på att förbereda för att utöka våra IVA-platser, men den relativt snabba ökningen som vi trodde skulle komma har inte kommit. Just nu ser det lugnt ut, just nu ligger vi på en fin platå, säger han till radiokanalen.

Om den utvecklingen håller i sig återstår att se. Men Bangshöj säger att vården är bra förberedda.

– Det ser relativt lugnt ut i länet, säger han och fortsätter:

– Just nu har vi sex lediga platser på våra intensivvårdsavdelningar, vi har 57 lediga platser på våra sängavdelningar. Och det är lugnt på akuttmottagningen och vi ser i nuläget ingen materialbrist.