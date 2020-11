Före detta sverigedemokrat lämnar Lindesbergspolitiken

Seijboldt har även avsagt sig sina övriga kommunala uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen i Lindesberg samt i barn- och utbildningsnämnden.

Måndagens fullmäktige entledigade även Sheila Seijboldt som ersättare i kommunfullmäktige.

Orsak till att Mats Seijboldt begärt att få lämna sina förtroendeuppdrag är hälsoskäl. Han har sedan vårvintern i år varit en så kallad politisk vilde efter att ha valt att lämna den lokala partiföreningen Sverigedemokraterna i Lindesberg.

Sedan 2016 var han tillsammans med Per Söderlund partiets mest framträdande och aktiva företrädare under några år. När Söderlund sedan blev regionordförande och senare riksdagsman fick Mats Seijboldt under en tid ett stort ansvar för att representera SD i Lindesbergs kommunpolitik.

Länsstyrelsen i Örebro län kommer att göra en ny röstsammanräkning och utse efterträdare för fullmäktigeposterna på SD:s lista som de gick till val på 2018.

Mats Seijboldts efterträdare som ledamot i kommunstyrelsen blir Fredrik Rosenbecker (SD). I barn- och utbildningsnämnden blir det Jari Mähteläinen.