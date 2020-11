Före köpfredagen – i dag är det Circular monday för miljön: ”Handla smart”

Den stora readagen Black friday närmar sig och på en del håll har det blivit röda prislappar hela veckan med Black week. Det är en köpfest som i sin tur har fått en motreaktion.

– Circular monday handlar om den cirkulära handeln, där man köper sådant som redan finns. Man behöver inte köpa nytt, säger Johanna Johnte.

Vi står i Röda korsets second hand-butik i Marieberg. Den öppnar inte förrän på onsdag, men man vill ändå slå ett slag för Circular monday.

– Det handlar inte om att sluta att sälja nytt, utan om att uppmärksamma att det är sådan överproduktion på saker och ting, säger Johanna Johnte.

Vad tänker du när de ser ruschen inför Black friday?

– Jag vet inte hur jag ska förklara. Men jag undrar om människorna vet hur mycket som kommer in till oss som jobbar med second hand. Vi har ett otroligt flöde in med gåvor, säger Johanna Johnte.

En hel del av det som skänks till second hand-butiken in är helt oanvänt, och det finns varor som ursprungligen har sålts precis runt hörnet.

– Vi har varit återförsäljare åt Ikea i många år. De har en superkampanj för en jättebillig lampa några veckor, så köper jättemånga den lampan. Det tar några månader sedan kommer de in hit med lampan, säger Johanna Johnte.

Hon konstaterar att det naturligtvis måste finnas nyförsäljning,

– Men kanske är det lite för häftigt just nu, säger Johanna Johnte, och tillägger:

– Det kommer visserligen in mycket varor hit och det gagnar oss, men vi tänker längre än så. Vi tänker på miljön. Det kostar miljömässiga “footprints” att tillverka saker och ting.

Fakta

► Circular monday (före detta White monday) är dagen för cirkulära konsumtion som infaller måndagen innan Black friday.

► Det är en svensk kampanj som startade i Malmö och nu finns i 23 länder.

► Syftet är att sprida företag och organisationer som erbjuder cirkulära produkter och tjänster, och uppmuntra till cirkulär konsumtion, second hand. som är hållbara för plånboken och planeten.