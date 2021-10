Företagen som fått mest omställningsstöd under pandemin – NA har hela listan

Ylva Axel ser inte något märkligt i att det var just Gustavsviks Resort AB som fick mest omställningsstöd under pandemin:

– Det förvånar mig inte att vi är det företag som fått mest stöd, i och med att vi är den största enskilda aktören inom besöksnäringen i länet.

Hon beskriver en dramatisk tid när Gustavsvik tvingades stänga sitt äventyrsbad, Lost city, i november förra året. Badet kunde inte öppna på nytt förrän i juni. Relaxavdelningen stängdes ännu tidigare, i mars 2020. Den avdelningen kunde inte öppna förrän nyligen, i september.

– Jag kan säga att det var en ganska obehaglig upplevelse när hela anläggningen bara tömdes på folk. Vi visste ju inte när pandemin skulle vara över och vi hade ingen att bolla med heller, för ingen hade upplevt något liknande tidigare.

Stängningen fick följdverkningar på en rad andra olika inkomstgrenar, berättar hon:

– När vi har Lost city stängt tappar vi även intäkter på bland annat campingen och på maten.

– Vad det gäller de andra delarna, motionsbadet och gymmet, har vi haft kraftiga begränsningar. Vi tog till och med i lite mer än vad restriktionerna krävde för att göra vad vi kunde för att minska smittspridningen. Vi har ju en trång sektor - nämligen omklädningsrummen.

Hon konstaterar:

– Mot den här bakgrunden har ekonomin inte blomstrat direkt.

Innan stängningen i november hade Gustavsvik tagit till andra åtgärder, som att dra ner på öppettiderna, säga upp timanställda och korttidspermittera personal. Alla investeringar och all marknadsföring stoppades också.

– Vi hade inte gått i konkurs utan stödet, men vi hade varit i en otroligt mycket sämre sits än vad vi är nu. Vi har heller inte behövt säga upp någon fast personal, även om vi har haft korttidspermitteringar.

Hela pandemin igenom har hon känt stöd från de anställda och från ägarna och styrelsen.

– Våra medarbetare har visat stor förståelse för de beslut vi varit tvungna att fatta i den här situationen.

Återgången till det normala får ta sin tid.

– Nu vill vi i första hand komma tillbaka på banan. Vi håller på att öka upp antalet gäster i Lost city, men vi har än så länge kvar förbokningsreglerna och slottiderna, alltså att gästerna får en tidsram.

Om det blir några avgiftshöjningar nästa år vill Ylva Axell få återkomma till. Frågan är uppe på bordet.

– Vi har precis påbörjat budgetarbetet och i samband med det kommer vi att se över våra priser, säger hon.

Resultatet från sommaren betecknar hon som "okej".

– Vårt ekonomiska resultat per sista augusti ser okej ut, men då ska man veta att det är det resultatet som alltid är högst. Vi tjänar in hela vårt årsresultat under sommarveckorna. Så är det alltid.

– För att sammanfatta räknar vi med ett försiktigt positivt resultat i år.

Gustavsvik ser nu framåt. Som NA tidigare rapporterat håller ett helt nytt utegym på att byggas, även om bygget hakat upp sig på grund av materialbristen i pandemins spår.

– Det blir ett utegym med riktiga maskiner anpassade för utomhusbruk precis vid gymentrén. Det blir också en hinderbana på området. Vi räknar med att öppna framåt våren, säger Ylva Axell.

Fakta Gustavsvik

Gustavsvik ägs till 45 procent av kommunala fastighetsbolaget Örebroporten Fastigheter AB och till 55 procent av privata Gustavsviksintressenterna AB med ägare som Per Johan Behrn och Sara Sjöborg.

Fakta stödpengar

Gustavsvik Resort AB har fått mest omställningsstöd av alla företag i länet under pandemin – över 12 miljoner kronor. Det visar en sammanställning som Skatteverket har gjort till NA. På andra plats kommer Suzuki Garphyttan AB och trea är Euro sko group Sverige AB. Omställningsstöd är det stöd företagen har fått för att klara sina fasta kostnader om verksamheten tappade i omsättning på grund av coronaviruset och gäller perioden mars 2020 till september 2021 - alltså samtliga perioder.